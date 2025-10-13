Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Moters suknelė draugės vestuvėse supykdė internautus: apkaltino dėmesio stoka

2025-10-13 13:50
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-13 13:50

Ne paslaptis, kad vestuvėse privalu laikytis tam tikro aprangos kodo, o viena didžiausių klaidų – užgožti nuotaką savo apranga.

Verkianti nuotaka (nuotr. Shutterstock.com)

Ne paslaptis, kad vestuvėse privalu laikytis tam tikro aprangos kodo, o viena didžiausių klaidų – užgožti nuotaką savo apranga.

0

Balta nėra vienintelė spalva, kurios turėtumėte vengti, teigia britų etiketo mokyklos direktorius Philipas Sykesas, kuris sako, kad raudona apranga laikoma vulgaria ir dėl to svečiai gali būti apkaltinti bandymu pavogti nuotakos dėmesį.

Taigi, kai vienas vestuvių viešnia pasipuošė vestuvėmis ryškiai raudona suknele, neilgai trukus jos nuotrauka pasklido internete, tačiau problema buvo ne spalva.

„Reddit“ pasidalinus nuotrauką, autorė rašė: „Vestuvių svečiai, tikėkimės, kad nuotakai pavyko atkreipti dėmesį nuo tos suknios!“

Suknelė buvo su korseto stiliaus viršutine dalimi ir skaidriomis detalėmis. Tačiau internautų nuomonės išsiskyrė, rašoma mirror.co.uk.

Internautų nuomonės išsiskyrė

Vienas rašė: „Aš nelabai suprantu, kodėl tai yra tokia didelė problema. Ji atrodo stulbinamai, atsižvelgiant į aprangos kodą, tai tikrai gali būti tinkama vestuvėms.“

Antrasis sakė: „Aš iš tikrųjų myliu šią suknelę. Ji atrodo stulbinančiai, nėriniai yra pakankamai ilgi, kad būtų tinkami, be to ji pridengia viską tinkamose vietose. Deja, aš niekada negalėčiau kažko panašaus užsidėti, bet jei viena iš mano nuostabių draugių ateitų taip į mano vestuves, sakyčiau, kad atrodo gražiai.“

Kiti sutiko, kad ji atrodė puikiai, tačiau teigė, kad suknelės pasirinkimas nebuvo „tinkamas vestuvėms“.

Vienas asmuo pasakė: „Jei turėčiau tokį kūną, aš rengčiausi taip kiekvieną dieną. Tačiau atrodo lyg ji norėtų nuotakai kažką įrodyti su tokia suknele. Per vulgari vestuvėms.“

Kitas teigė: „Tai atrodo šiek tiek netinkama šeimos susibūrimui. Turite apsirengti pagal taisykles. Tai graži suknelė, bet netinkama vieta ją dėvėti.“

Trečiasis paprasčiausiai pridūrė: „Atrodo kaip apatinis trikotažas.“

Nuotaka (asociatyvi 123rf nuotr.)
Pamačiusi, ką bičiulė apsirengė į vestuves, nuotaka negalėjo patikėti savo akimis: „Kodėl?“ (4)

