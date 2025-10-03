Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Jaunikio sesers poelgis nuotaką privedė iki ašarų: „Nebenoriu jos matyti“

2025-10-03 16:15 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-03 16:15

Kai artimiausi šeimos nariai turi išlaikyti paslaptį, bet koks jos atskleidimas gali sukelti tikrą chaosą. Viena būsimoji nuotaka iš JAV patyrė nemalonų siurprizą – jos sužadėtinio sesuo internete paskelbė, jog būsimoji nuotaka yra nėščia, nepaisydama prašymo niekam nepasakoti apie naujieną. 

Pora (nuotr. 123rf.com)

Kai artimiausi šeimos nariai turi išlaikyti paslaptį, bet koks jos atskleidimas gali sukelti tikrą chaosą. Viena būsimoji nuotaka iš JAV patyrė nemalonų siurprizą – jos sužadėtinio sesuo internete paskelbė, jog būsimoji nuotaka yra nėščia, nepaisydama prašymo niekam nepasakoti apie naujieną. 

0

26 metų moteris atskleidė, kad dėl šio įvykio ji nusprendė atšaukti svainės kvietimą į savo vestuves. Situacija tapo dar sudėtingesnė, nes internete apie jos nėštumą sužinojo ne tik šeimos nariai, bet ir tolimi draugai bei bendradarbiai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Intymi informacija tapo vieša

Moteris pasakojo, kad ji ir jos 28 metų partneris apie nėštumą pranešė tik artimiausiems šeimos nariams. Jie aiškiai nurodė, kad niekam kitam šios naujienos neatskleis iki pirmojo trimestro pabaigos.

Tačiau sužadėtinio sesuo, akivaizdžiai per daug susijaudinus, nusprendė papasakoti ne tik žmonėms už šeimos rato ribų, bet ir visam internetui.

„Vakar vakare mano sužadėtinio sesuo paskelbė „Instagram“ istoriją iš mūsų šeimos vakarienės praėjusį savaitgalį. Ji netiesiogiai užsiminė apie tai, kad taps teta, ir pažymėjo mane bei mano sužadėtinį“, – rašė moteris „Reddit“ forume „Am I The A****“.

Moteris teigė, kad sulaukė daugiau nei 50 žinučių iš tolimų draugų ir bendradarbių, kol spėjo apdoroti įvykį.

Reakcija ir pasekmės

Po šio nutikimo būsimoji nuotaka paskambino savo svainėi „rėkdama“. Ji pasakojo: „Ji bandė pasakyti, kad tai buvo „nelaimingas atsitikimas“ ir kad ji „pamiršo“.

Moteris priėmė ryžtingą sprendimą: „Pasakiau jai, kad nebenoriu jos mūsų vestuvėse.“ Dėl šios priežasties būsimi uošviai įniršo, teigdami, kad ji per jautriai reaguoja ir „griauna šeimą“ dėl „kvailo įrašo socialiniuose tinkluose“.

„Jie sako, kad turėčiau tiesiog džiaugtis, kad kiti žmonės džiaugiasi. Mano sužadėtinis yra mano pusėje“, – pridūrė ji.

Komentarai internete

„Reddit“ vartotojai palaikė moterį. Vienas komentatorius rašė: „Tu ne kvaila. Ji ne tik prieštaravo tavo norams, bet ir atėmė jūsų džiaugsmą paskelbti naujieną patiems“.

Kitas pridūrė: „Negana to, tu nėčia tik 10 savaitė. Jei kas nors nutiks ne taip, dabar tai bus didžiulis sąrašas, kurį reikia papasakoti daugybei žmonių.

Labai nemandagu, kai jie aiškiai pasakė, kad niekam nesakys iki pirmojo trimestro pabaigos“.

Dar vienas vartotojas pasidalijo draugės patirtimi: „Turėjau draugę, kuriai taip nutiko. Jos uošvė papasakojo visai giminei ir visiems šeimos draugams, kad ji laukėsi maždaug aštuonias savaites, o po trijų savaičių persileido.

Dėl to, kad reikėjo visiems nuolat pasakoti, situacija tapo tokia sudėtinga, kad ji ir jos vyras nusprendė dabar neturėti vaikų. O jos uošvė vis dar dėl to pyksta, teigdama, kad jai nebuvo leista susilaukti anūko.“

Į viršų