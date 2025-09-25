Prieš medaus mėnesį 32-ejų jaunikį nuotaka rado negyvą ant sofos: „Pradėjau rėkti“

Grįžusi iš darbo medicinos registratūroje, Catherine rado vyrą be gyvybės ženklų ant sofos, skelbė mirror.co.uk.
„Pradėjau rėkti, bet jau žinojau, kad jo nebėra. Iškviečiau greitąją pagalbą ir apie šešias minutes dariau širdies masažą – nors atrodė, kad tai truko daug ilgiau. Atvykę medikai dar apie 45 minutes bandė jį gaivinti, bet nieko nebegalėjo padaryti“, – prisiminė moteris.
Pradėjo rūpintis savo sveikata
Po tragedijos Catherine persikėlė gyventi pas Iaino tėvus, Sharon ir Fraserą, kad kartu galėtų įveikti gedulą.
Ji atvirai kalba apie savo šeimos požiūrį į netektį: „Mes neslepiame, kad gedime – mes tai išreiškiame ir prisiimame. Mes verkiame, kalbamės, esame atviri ir nuoširdūs. Jei kam nors būna sunku, visi susivienijame ir palaikome tą žmogų.“
Siekdama ne tik paremti Britų širdies fondą (BHF), bet ir rūpintis savo sveikata, Catherine neseniai įveikė 21 mylios žygį Edinburgo „Kiltwalk“.
Ji prisipažino: „Gėriau per daug, valgiau per daug, o tada supratau, kad nenoriu mirti jauna. Todėl stengiuosi rūpintis savimi. Blogos dienos dabar pasitaiko rečiau. Tai vis dar labai skaudu, ir kai per daug apie tai galvoju, jaučiu fizinį skausmą, bet tokių dienų vis mažėja.“
Kalbėdama apie savo misiją, Catherine sakė: „Aš pasidomėjau Britų širdies fondu ir perskaičiau apie jų darbą – mes negalėjome išgelbėti Iaino, bet galime skleisti informaciją apie širdies sveikatą ir padėti kitiems žmonėms gyventi geriau.“
Tuo metu BHF Škotijos vadovas Davidas McColganas atkreipia dėmesį į skaudžią statistiką: „Skaudi realybė yra ta, kad kiekvieną savaitę apie 350 šeimų Škotijoje netenka mylimo žmogaus dėl širdies ir kraujagyslių ligų, tokių kaip širdies smūgis ar insultas.
Nuo dešimtmečio pradžios Škotijoje fiksuojame rekordiškai didelius širdies ligų ir širdies kraujagyslių rizikos veiksnių skaičius, o 2023 metais širdies ir kraujagyslių ligų sukeltos mirtys buvo didžiausios nuo 2008 metų.“
Jis taip pat pridūrė: „Esame pasiryžę suteikti žmonėms daugiau laiko su mylimaisiais, pasinaudodami milžiniškomis mokslinėmis galimybėmis, kad žmonės ilgiau turėtų sveikesnes širdis.“
