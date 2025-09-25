Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Mirusio 35-erių aktoriaus šeima neranda teisybės: mesti kaltinimai restoranui

2025-09-25 07:45 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-25 07:45

Ketvirtadienį pateiktame ieškinyje dėl neteisėtos mirties teigiama, kad aktoriaus Michaelo Heslino gyvybė galėjo būti išgelbėta, jei Las Vegaso restorano „Javier’s“ personalas būtų laiku suteikęs pagalbą.

Michaelas Heslinas (nuotr. soc. tinklų ir 123rf.com)

Ketvirtadienį pateiktame ieškinyje dėl neteisėtos mirties teigiama, kad aktoriaus Michaelo Heslino gyvybė galėjo būti išgelbėta, jei Las Vegaso restorano „Javier's" personalas būtų laiku suteikęs pagalbą.

2

Tragiškas incidentas įvyko 2024 m. birželį, kai 35-erių aktorius, žinomas iš Hallmark ir „Lioness“ serialų, patyrė širdies smūgį vakarieniaudamas restorane, priklausančiame „ARIA Resort and Casino“, skelbė thedailybeast.com.

Ieško teisybės

Ieškinį teismui pateikė Heslino vyras, 36-erių muzikantas Scotty Dynamo. Dokumentuose jis tvirtina, kad restorano darbuotojai ne tik nesiėmė jokių gyvybę gelbstinčių veiksmų, bet aktyviai trukdė tiems, kurie bandė padėti.

„Restorano darbuotojai jėga sutrukdė vienai klientei atlikti širdies masažą ir neišnaudojo galimybės panaudoti automatinį išorinį defibriliatorių“, – rašoma ieškinyje, kurį gavo Las Vegas Review-Journal.

Be to, liudininkų teigimu, restorano darbuotojai „jėga pašalino“ M. Heslino draugus iš pastato ir „grasino juos suimti“, kai šie bandė suteikti pagalbą.

Ieškinyje taip pat pažymima, kad darbuotojai ne tik nesuteikė pagalbos, bet ir bandė nuslėpti incidento aplinkybes: „Restorano personalas konfliktavo su žmonėmis, kurie filmavo įvykį, ir reikalavo ištrinti vaizdo įrašus.“

Deja, Michaelas Heslinas mirė praėjus savaitei po įvykio. Ieškinyje jo mirtis apibūdinama kaip „išvengiama tragedija“, o restorano veiksmai – kaip „aplaidūs“ ir „tiesiogiai ar iš esmės prisidėję prie Michaelo mirties, kurios buvo galima išvengti.“

Ieškinyje keliami penki kaltinimai, tarp jų – neteisėta mirtis ir šiurkštus aplaidumas. Dynamo reikalauja mažiausiai 27 500 eurų už laidotuvių išlaidas bei papildomus nuostolius.

 

