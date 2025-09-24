Statybvietėje negyva rasta 16-metė: draugų versijos prieštarauja viena kitai

Paauglė grožio karalienė, kuri buvo apibūdinta kaip „tikras angelas“, rasta negyva name, kuris buvo statomas, skelbė mirror.co.uk.
Mirė paslaptingomis aplinkybėmis
Gabrielly Moreira, 16 metų, iš Brazilijos, rugsėjo 18 dieną su grupe draugų nuėjo į barą. Grupę sudarė dar viena mergina ir du vaikinai. Vėliau jie pateko į statybvietę, į kurią eiti buvo draudžiama.
Pasak vieno iš vaikinų, buvusių kartu su ja, Gabrielly pasijuto blogai ir sukniubo ant grindų.
Jos draugai apie įvykį pranešė greitosios pagalbos tarnyboms ir apie 00:30 val. paragino jos tėvą atvykti į įvykio vietą. Tačiau atvykęs tėvas pastebėjo, kad Gabrielly smakras buvo kruvinas, o dešinėje rankoje matėsi mėlynių.
Vėliau jis sužinojo, kad draugų pasakojimai apie tai, kas įvyko, prieštarauja vieni kitiems.
Greitosios pagalbos medikai jau buvo atvykę į statybvietę Pedra Branca mieste, šiaurės rytų Brazilijoje.
Jie bandė atgaivinti merginą, tačiau vėliau ji mirė. Jos tėvas, Valbério, sakė pastebėjęs name 2 degtinės butelius – vienas buvo tuščias, o kitame dar buvo likę gėrimo.
Jis teigė, kad jam pavyko pasikalbėti su dviem iš trijų Gabrielly draugų.
Jos sugniuždytas tėvas teigė, kad aplinkybės, susijusios su dukros mirtimi, yra „labai paslaptingos“. Pasak merginos (vienos iš draugų grupės), Gabrielly su vienu iš vaikinų įėjo į tamsų kambarį ir maždaug po 25 minučių išėjo iš jo rėkdama.
Gabrielly, kuri buvo vidurinės mokyklos mokinė ir dirbo modeliu, jau gulėjo ant grindų ir praradinėjo sąmonę, kai kiti įėjo į kambarį.
Pasak vaikino, kuris buvo kartu su ja, Gabrielly netikėtai pasijuto blogai ir sukniubo. Valbério sakė: „Tas statomas namas buvo didelis ir tamsus, mes norime sužinoti tiesą. Tai labai paslaptingas dalykas. Aš ją be galo mylėjau – Gabrielly buvo tikras angelas.“
Šiuo metu pareigūnai laukia autopsijos rezultatų, kad nustatytų tikslią paauglės mirties priežastį.
Gabrielly šeima ir draugai planuoja surengti eiseną jos garbei. Elza Gomes Martins vidurinės mokyklos, kurioje ji mokėsi, atstovas sakė: „Jos buvimas visada buvo siejamas su džiaugsmu, charizma ir atsidavimu – ji tapo pavyzdžiu jaunimui ir visai bendruomenei.“
Šiais metais Gabrielly buvo karūnuota grožio karaliene kasmetiniame „Cavalgada dos Vaqueiros“ festivalyje Pedra Branca mieste. Prieš kelerius metus ji tame pačiame renginyje laimėjo grožio konkursą „Princesė“.
