Kalendorius
Rugsėjo 22 d., pirmadienis
Vilnius +17°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Išvydęs savo 16-metę dukrą miške tėvas ėmė klykti nesavu balsu: „Aš netikiu“

2025-09-22 10:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-22 10:50

16-metė Ola buvo linksma, gyvybinga mergina. Rugsėjo pradžioje ji išvažiavo iš namų Stefanów kaimo (Lenkija) dviračiu ir vėliau pradingo. Po kelių valandų jos tėvas pats rado dukters kūną netoliese esančiame miške.

Išvydęs savo 16-metę dukrą miške tėvas ėmė klykti nesavu balsu: „Aš netikiu“ (nuotr. stop kadras, žvakutė)

16-metė Ola buvo linksma, gyvybinga mergina. Rugsėjo pradžioje ji išvažiavo iš namų Stefanów kaimo (Lenkija) dviračiu ir vėliau pradingo. Po kelių valandų jos tėvas pats rado dukters kūną netoliese esančiame miške.

REKLAMA
1

„Aš to niekada nepamiršiu. Man sunku apie tai kalbėti“, – sako sukrėstas Tomasz, kuris iki šiol bando suprasti, kodėl mirė jo dukra.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jis įsitikinęs, kad šioje istorijoje yra daug neaiškių detalių, ir laukia tyrimo išvadų, rašoma fakt.pl.

REKLAMA
REKLAMA

Paskutinė kelionė į „mėgstamą vietą“

Rugsėjo 3 d. rytą Aleksandra išvažiavo į netoliese esantį miško kampelį, kur, pasak tėčio, jai patiko leisti laiką. Tuo metu tėvai buvo darbe. Kai vakare grįžo namo ir pamatė, kad dukters nėra, pradėjo jai skambinti.

REKLAMA

„Ji niekada neišeidavo iš namų rytais – mėgo pamiegoti. Telefonas buvo išjungtas. Tai mane iš karto suneramino, nes Ola visuomet atsakydavo į skambučius“, – prisimena tėvas.

Neradęs dukters, Tomasz kreipėsi į jos draugus. Iš vieno jų sužinojo paskutinę telefono buvimo vietą ir išskubėjo į mišką.

Kraupi scena miške

„Buvo jau apie 21 valanda. Radau savo dukrą maždaug 1,5 km nuo namų, toje vietoje, kuri jai patiko.

REKLAMA
REKLAMA

Šalia gulėjo jos dviratis su į žemę įsmigusiu vairu. Tai, ką pamačiau, sunku apsakyti žodžiais... Aš netikiu, kad ji nusižudė“, – sako Tomasz.

Netoli dukters kūno jis aptiko ir jos telefoną – jis buvo įkastas į žemę ir užklotas lapais, lyg kas nors specialiai būtų bandęs jį paslėpti.

Prokuratūros tyrimas

Į vietą atvyko policija, buvo atlikta apžiūra ir užfiksuoti pėdsakai. Skrodimas jau atliktas. Nors pirminiai duomenys nerodo trečiųjų asmenų įsikišimo, byla dar tiriama.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Piaseczno KPP policijos pareigūnai, prižiūrimi rajono prokuratūros, atlieka procesinius veiksmus byloje dėl galimo Aleksandros A. skatinimo ar padėjimo nusižudyti.

Skrodimas kol kas nepatvirtino, kad į įvykį būtų įsitraukę kiti asmenys, tačiau laukiama ekspertų išvadų“, – pranešė Varšuvos apygardos prokuratūros atstovas Piotr Skiba.

REKLAMA

Paslaptingos užuominos

Olos tėvas prisimena, kad dukra buvo minėjusi apie paslaptingą jaunų žmonių grupę, besirenkančią prie seno radijo stoties pastato.

„Ji sakė, kad jie ten užsiima ritualais – žvakės, kaukolės... Ir kad jei tave sugaus, gali nužudyti. Galvojau, kad tai tik vaikiškos pasakos. O dabar pats nebežinau“, – prisipažįsta jis.

REKLAMA

Po tragiškos dukters mirties Tomasz sulaukė daug žinučių. Vienas vaikinas rašė: „Esu tikras, kad kažkas tai matė. Aš pats ne kartą mačiau Olą su vyresniais vaikinais. Tikrai yra žmogus, kuris žino daugiau, bet dabar tyli.“

Tyrimas tęsiamas

Prokuratūra teigia, kad darbas vyksta intensyviai. „Apklausinėjami liudytojai, tarp jų ir žmonės, kurie susisiekė po viešai paskelbtos informacijos.

Iki šiol nepavyko išanalizuoti merginos telefono turinio, nes jis apsaugotas PIN kodu. Siekiant gauti duomenis, jau paskirta ekspertų analizė“, – teigia prokuroras Skiba.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų