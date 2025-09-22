Išvydęs savo 16-metę dukrą miške tėvas ėmė klykti nesavu balsu: „Aš netikiu“

„Aš to niekada nepamiršiu. Man sunku apie tai kalbėti“, – sako sukrėstas Tomasz, kuris iki šiol bando suprasti, kodėl mirė jo dukra.
Jis įsitikinęs, kad šioje istorijoje yra daug neaiškių detalių, ir laukia tyrimo išvadų, rašoma fakt.pl.
Paskutinė kelionė į „mėgstamą vietą“
Rugsėjo 3 d. rytą Aleksandra išvažiavo į netoliese esantį miško kampelį, kur, pasak tėčio, jai patiko leisti laiką. Tuo metu tėvai buvo darbe. Kai vakare grįžo namo ir pamatė, kad dukters nėra, pradėjo jai skambinti.
„Ji niekada neišeidavo iš namų rytais – mėgo pamiegoti. Telefonas buvo išjungtas. Tai mane iš karto suneramino, nes Ola visuomet atsakydavo į skambučius“, – prisimena tėvas.
Neradęs dukters, Tomasz kreipėsi į jos draugus. Iš vieno jų sužinojo paskutinę telefono buvimo vietą ir išskubėjo į mišką.
Kraupi scena miške
„Buvo jau apie 21 valanda. Radau savo dukrą maždaug 1,5 km nuo namų, toje vietoje, kuri jai patiko.
Šalia gulėjo jos dviratis su į žemę įsmigusiu vairu. Tai, ką pamačiau, sunku apsakyti žodžiais... Aš netikiu, kad ji nusižudė“, – sako Tomasz.
Netoli dukters kūno jis aptiko ir jos telefoną – jis buvo įkastas į žemę ir užklotas lapais, lyg kas nors specialiai būtų bandęs jį paslėpti.
Prokuratūros tyrimas
Į vietą atvyko policija, buvo atlikta apžiūra ir užfiksuoti pėdsakai. Skrodimas jau atliktas. Nors pirminiai duomenys nerodo trečiųjų asmenų įsikišimo, byla dar tiriama.
„Piaseczno KPP policijos pareigūnai, prižiūrimi rajono prokuratūros, atlieka procesinius veiksmus byloje dėl galimo Aleksandros A. skatinimo ar padėjimo nusižudyti.
Skrodimas kol kas nepatvirtino, kad į įvykį būtų įsitraukę kiti asmenys, tačiau laukiama ekspertų išvadų“, – pranešė Varšuvos apygardos prokuratūros atstovas Piotr Skiba.
Paslaptingos užuominos
Olos tėvas prisimena, kad dukra buvo minėjusi apie paslaptingą jaunų žmonių grupę, besirenkančią prie seno radijo stoties pastato.
„Ji sakė, kad jie ten užsiima ritualais – žvakės, kaukolės... Ir kad jei tave sugaus, gali nužudyti. Galvojau, kad tai tik vaikiškos pasakos. O dabar pats nebežinau“, – prisipažįsta jis.
Po tragiškos dukters mirties Tomasz sulaukė daug žinučių. Vienas vaikinas rašė: „Esu tikras, kad kažkas tai matė. Aš pats ne kartą mačiau Olą su vyresniais vaikinais. Tikrai yra žmogus, kuris žino daugiau, bet dabar tyli.“
Tyrimas tęsiamas
Prokuratūra teigia, kad darbas vyksta intensyviai. „Apklausinėjami liudytojai, tarp jų ir žmonės, kurie susisiekė po viešai paskelbtos informacijos.
Iki šiol nepavyko išanalizuoti merginos telefono turinio, nes jis apsaugotas PIN kodu. Siekiant gauti duomenis, jau paskirta ekspertų analizė“, – teigia prokuroras Skiba.
