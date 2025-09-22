Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Budrys dalyvaus JT Generalinėje Asamblėjoje, susitiks su baltarusių opozicija

2025-09-22 09:16 / šaltinis: BNS
2025-09-22 09:16

Paskirtasis Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys šią savaitę dalyvaus Jungtinių Tautų (JT) Generalinės Asamblėjos 80-osios sesijos debatuose ir kituose aukšto lygio renginiuose Niujorke, susitiks su baltarusių opozicija.

Kęstutis Budrys (nuotr. Elta)

Paskirtasis Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys šią savaitę dalyvaus Jungtinių Tautų (JT) Generalinės Asamblėjos 80-osios sesijos debatuose ir kituose aukšto lygio renginiuose Niujorke, susitiks su baltarusių opozicija.

5

Kaip pirmadienį pranešė Užsienio reikalų ministerija (URM), K. Budrys Jungtinėse Valstijose viešės rugsėjo 22–25 dienomis.

Ministras dalyvaus JT Saugumo Tarybos debatuose dirbtinio intelekto ir taikos klausimais, aukšto lygio konferencijoje „Taikus Palestinos klausimo sprendimas ir dviejų valstybių sprendimo įgyvendinimas“, JAV valstybės sekretoriaus Marco Rubio (Marko Rubijo) organizuojamame Transatlantiniame ministrų susitikime, neformaliame Europos Sąjungos užsienio reikalų susitikime.

TAIP PAT SKAITYKITE:

K. Budrys Niujorke taip pat dalyvaus baltarusių opozicijos lyderės Sviatlanos Cichanouskajos renginyje, skirtame aptarti Baltarusijos režimo atsakomybės klausimus, susitiks su žydų organizacijų atstovais, lietuvių bendruomenės nariais, dalyvaus analitinio centro „Atlantic Council“ renginyje energetinio saugumo tema.

Numatyti ir dvišaliai ministro susitikimai su įvairių valstybių aukšto lygio atstovais ir politikos formuotojais.

Šią savaitę 80-ą kartą vykstančiuose JT Generalinės Asamblėjos bendruosiuose debatuose pasaulio šalių lyderiai aptars taikos, vystymosi, žmogaus teisių, JT reformų ir kitus globalius klausimus.

JT Generalinėje Asamblėjoje antradienį taip pat numatytas Lietuvos prezidento Gitano Nausėdos kreipimasis į pasaulio valstybių lyderius. Šalies vadovas daugiausia dėmesio savo kalboje skirs pasaulio ginkluotų konfliktų vertinimui, JT reformos būtinybei, atsakomybei už Rusijos agresiją prieš Ukrainą.

Be to, G. Nausėda vizito JAV metu pasisakys 5-ajame Tarptautinės Krymo platformos viršūnių susitikime, „Concordia“ viršūnių susitikime, prezidentų diskusijoje „Europos energetinės nepriklausomybės ir saugumo stiprinimas“.

Renginio paraštėse vyks Lietuvos, Estijos, Latvijos ir Lenkijos prezidentų susitikimas bei Baltijos valstybių vadovų susitikimas su JT generaliniu sekretoriumi Antonio Guterresu (Antoniju Guterišu).

Prezidentas taip pat dalyvaus kasmetiniame JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) rengiamame priėmime valstybių vadovams, numatyti dvišaliai susitikimai, interviu Lietuvos ir tarptautinei žiniasklaidai.

