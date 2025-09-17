Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Budrys kalbėjosi su Izraelio užsienio reikalų ministru: ne spaudimo priemonėmis reikia siekti rezultato

2025-09-17 12:37 / šaltinis: ELTA
2025-09-17 12:37

Europos Sąjungai (ES) ketinant pritaikyti sankcijas Izraeliui, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys kalbėjosi su šios valstybės diplomatijos vadovu Gideonu Saaru. Pasak K. Budrio, Lietuva siekia išnaudoti diplomatinius kanalus ir rezultato siekti ne spaudimo priemonėmis.

Kęstutis Budrys. ELTA / Dainius Labutis

Europos Sąjungai (ES) ketinant pritaikyti sankcijas Izraeliui, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys kalbėjosi su šios valstybės diplomatijos vadovu Gideonu Saaru. Pasak K. Budrio, Lietuva siekia išnaudoti diplomatinius kanalus ir rezultato siekti ne spaudimo priemonėmis.

1

„Pasisakome už maksimalų diplomatinio kanalo išnaudojimą, už rimtus ir griežtus pokalbius su Izraeliu, perduodant labai aiškiai, koks yra mūsų lūkestis, kas yra nepriimtina. Šiandien turėjau pokalbį su Izraelio užsienio reikalų ministru. Aptarėme ir situaciją Artimuose Rytuose, humanitarinę situaciją Gazoje, Lietuvos siūlymus prisidėti prie jos gerinimo ir bendras nuotaikas ir tai, kas šiuo metu vyksta Europoje“, – žurnalistams prie Vyriausybės teigė K. Budrys. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Mūsų interesas yra kitomis, ne sunkiomis spaudimo priemonėmis pasiekti rezultatą. Žmonės neturėtų kentėti, paliaubos su „Hamas“ turėtų būti kuo greičiau pasiektos, paleisti įkaitai, kuo mažiau priežasčių toliau vykdyti karinę kampaniją Gazos Ruože“, – akcentavo jis. 

Tuo metu reaguodamas į ES planus taikyti sankcijas, ministras pabrėžė, kad tokios priemonės turėtų būti orientuotos į galimus pokyčius, o ne siekį nubausti Izraelį. 

„Situacija yra sudėtinga, matysime, kokios priemonės bus siūlomos. Jos turėtų būti orientuotos į situacijos keitimą, o ne ieškoti būdų, kuo galėtume nubausti Izraelį. Toks priėjimas yra trumparegis ir neduos mums norimo rezultato“, – dėstė K. Budrys. 

Prezidentui Gitanui Nausėdai teigiant, kad dėl padėties Gazoje ir visame Artimųjų Rytų regione nemaža dalimi yra kaltas pats Izraelis, Lietuvos diplomatijos vadovas ragina nepamiršti „Hamas“ išpuolio prieš Izraelį 2023 m. spalį. 

„Matome, kad konfliktas, nestabilumas yra įsisenėjęs, visų pirma, dėl išorės veikėjų įtakos. (...) Negalima imti vieno kažkurio elemento atskirai nuo kitų. Izraelis yra apsuptas priešiškų jėgų, įvairių organizacijų“, – dėstė K. Budrys. 

Reaguodama į Izraelio veiksmus Gazos Ruože, Europos Komisija trečiadienį ketina pateikti daugiau konkrečių pasiūlymų dėl sankcijų šiai šaliai – kalbama apie galimą tam tikrų prekybos lengvatų, kurios numatytos Asociacijos sutartyje tarp ES ir Izraelio, sustabdymą.

Ar pasiūlymui dėl prekybos lengvatų sustabdymo bus gautas reikiamas ES šalių narių tarybos pritarimas – kol kas neaišku. ES yra smarkiai susiskaldžiusi dėl pozicijos Izraelio atžvilgiu. 

