Kalendorius
Rugsėjo 10 d., trečiadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Budrys užsimena apie papildomus pajėgumus regione

2025-09-10 13:38 / šaltinis: BNS
2025-09-10 13:38

Lenkijos sprendimas dėl Rusijos dronų pažeidimų aktyvuoti NATO 4-ąjį straipsnį rodo situacijos rimtumą, sako Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys, taip pat užsimindamas apie galimus papildomus pajėgumus regione.

Kęstutis Budrys (nuotr. Elta)

Lenkijos sprendimas dėl Rusijos dronų pažeidimų aktyvuoti NATO 4-ąjį straipsnį rodo situacijos rimtumą, sako Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys, taip pat užsimindamas apie galimus papildomus pajėgumus regione.

REKLAMA
0

„Žinome tai, kad Lenkija paprašė 4-o straipsnio konsultacijų. Visi tie precedentai, kai vykdavo 4-ojo straipsnio konsultacijos NATO, (...) visi tie svarstymai pasibaigdavo konkrečiais sprendimais. Ką papildomai NATO turi ir gali padaryti?“, – žurnalistams trečiadienį kalbėjo užsienio reikalų ministras.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tai (4-ojo straipsnio aktyvavimas – BNS) visų pirma rodo, kad sąjungininkai šią situaciją vertina labai rimtai ir kad tikėtina bus papildomai pajėgumai čia regione“, – pridūrė jis.

REKLAMA
REKLAMA

Pagal NATO 4-ąjį straipsnį, bet kuri valstybė narė gali sušaukti skubias derybas, jei jaučia, kad jų „teritoriniam vientisumui, politinei nepriklausomybei ar saugumui“ gresia pavojus.

REKLAMA

Tai jau aštuntas kartas, kai buvo pritaikytas šis straipsnis nuo Aljanso įkūrimo 1949 metais. 

Trečiadienio derybos yra jau trečias kartas, kai buvo aktyvuotas 4-asis straipsnis dėl Rusijos įsiveržimų ir invazijos į Ukrainą. 

NATO kolektyvinis saugumas grindžiamas 5-ojo straipsnio principu: jei užpuolama viena narė, ją gina visas Aljansas.

Šis straipsnis nuo Aljanso sukūrimo buvo aktyvuotas tik vieną kartą – po 2001-ųjų rugsėjo 11-osios išpuolių Jungtinėse Valstijose.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų