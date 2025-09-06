Vokiečių politikas – prieš karių siuntimą Ukrainai: siūlo grąžinti pačius ukrainiečius

„Siekiant užtikrinti saugumą jų pačių šalyje, yra teisėta svarstyti galimybę grąžinti karo tarnybai tinkamus ukrainiečius į tėvynę“, – teigia M. Söderis. Jo nuomone, nors Vokietija Kyjivui skiria visapusišką paramą, pagrindinę atsakomybę turi prisiimti patys ukrainiečiai, nes karo pabaigos nematyti.
Söderis: Vokietijos kariams fronte ne vieta
Pasak politiko, Vokietijos kariams fronte ne vieta, o šalies ginkluotosios pajėgos jau išnaudotos iki ribos.
„Man sunku įsivaizduoti, kad ten būtų dislokuotos NATO pajėgos“, – pridūrė M. Söderis.
Primename, jog Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ketvirtadienį padėkojo savo sąjungininkėms Europoje už tai, kad sutiko siųsti karius į Ukrainą kaip pokario saugumo garantiją, jis tai pavadino pirmuoju „konkrečiu žingsniu“.
„Dvidešimt šešios šalys sutiko suteikti Ukrainai saugumo garantijas. Manau, kad šiandien pirmą kartą per ilgą laiką žengtas pirmas toks rimtas konkretus žingsnis“, – per bendrą su Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu spaudos konferenciją sakė V. Zelenskis.
