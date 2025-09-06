Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Vokiečių politikas – prieš karių siuntimą Ukrainai: siūlo grąžinti pačius ukrainiečius

2025-09-06 11:58 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt / parengė:
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA ir tv3.lt / parengė:
2025-09-06 11:58

Portale „Bild" pranešama, kad Vokietijos politikas Markusas Söderis kategoriškai atsisako siųsti Vokietijos karius į Ukrainą. Tačiau jis siūlo alternatyvą: karo tarnybai tinkami ukrainiečiai galėtų grįžti į gimtinę kovoti už savo šalį.

Kariai (nuotr. SCANPIX)

Portale „Bild“ pranešama, kad Vokietijos politikas Markusas Söderis kategoriškai atsisako siųsti Vokietijos karius į Ukrainą. Tačiau jis siūlo alternatyvą: karo tarnybai tinkami ukrainiečiai galėtų grįžti į gimtinę kovoti už savo šalį.

15

„Siekiant užtikrinti saugumą jų pačių šalyje, yra teisėta svarstyti galimybę grąžinti karo tarnybai tinkamus ukrainiečius į tėvynę“, – teigia M. Söderis. Jo nuomone, nors Vokietija Kyjivui skiria visapusišką paramą, pagrindinę atsakomybę turi prisiimti patys ukrainiečiai, nes karo pabaigos nematyti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Söderis: Vokietijos kariams fronte ne vieta

Pasak politiko, Vokietijos kariams fronte ne vieta, o šalies ginkluotosios pajėgos jau išnaudotos iki ribos.

„Man sunku įsivaizduoti, kad ten būtų dislokuotos NATO pajėgos“, – pridūrė M. Söderis.

Primename, jog Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ketvirtadienį padėkojo savo sąjungininkėms Europoje už tai, kad sutiko siųsti karius į Ukrainą kaip pokario saugumo garantiją, jis tai pavadino pirmuoju „konkrečiu žingsniu“. 

„Dvidešimt šešios šalys sutiko suteikti Ukrainai saugumo garantijas. Manau, kad šiandien pirmą kartą per ilgą laiką žengtas pirmas toks rimtas konkretus žingsnis“, – per bendrą su Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu spaudos konferenciją sakė V. Zelenskis.

jis 100 proc. teisus
jis 100 proc. teisus
2025-09-06 12:21
teisingai,vien Lietuvoj yra apie 30 tukst. ukrainos vyru tinkanciu karo tarnybai o Nauseda nori siust ten lietuviu jaunima. Vokietijoj turbut puse milijono surinktu ukrainieciu tinkamu.Duokit jiems ginklu ,apmokykit ir tegul gina tevyne o ne ant svetimo b..bio i roju joja,sededami pas mus ant pasalpu ir visokiu lengvatu.
Atsakyti
Tada būtų naudos
Tada būtų naudos
2025-09-06 12:36
Reikia iš visos ES visus vienu metu....
Atsakyti
gustas
gustas
2025-09-06 12:37
...kol bent vienas, sveikas, tinkantis kariniai tarnybai ukrainietis bus Lietuvoje, nei vienas lietuvis(išskyrus savanorius) neturi būti siunčiamas į Ukrainą...užuojauta lieka užuojauta, bet ir sąžinę reikia turėti...
Atsakyti
