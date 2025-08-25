Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Vokietijos vicekancleris ragina suteikti Ukrainai patikimas saugumo garantijas

2025-08-25 12:14 / šaltinis: BNS
2025-08-25 12:14

Vokietijos vicekancleris Larsas Klingbeilas pirmadienį, atvykęs vizito į Kyjivą, paragino suteikti Ukrainai patikimas saugumo garantijas, kai pasibaigs Rusijos sukeltas plataus masto karas.

Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis (nuotr. SCANPIX)

Vokietijos vicekancleris Larsas Klingbeilas pirmadienį, atvykęs vizito į Kyjivą, paragino suteikti Ukrainai patikimas saugumo garantijas, kai pasibaigs Rusijos sukeltas plataus masto karas.

0

„Glaudžiai bendradarbiaudamas su (kancleriu Friedrichu Merzu (Frydrichu Mercu), siekiu pasikeisti idėjomis, kaip Vokietija galėtų geriausiai paremti Ukrainą galimame taikos procese“, – pareiškime teigė socialdemokratų politikas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

L. Klingbeilas, kuris taip pat yra Vokietijos finansų ministras, paragino nutraukti ugnį ir pabrėžė, kad „patikimos saugumo garantijos yra būtinos siekiant užtikrinti ilgalaikę taiką Ukrainoje“.

„Mes glaudžiai bendradarbiaujame tarptautiniu mastu, – sakė jis. – Vokietija vykdys savo įsipareigojimus.“

Susitarimas dėl saugumo garantijų laikomas labai svarbiu siekiant užbaigti daugiau nei trejus metus trunkantį karą, tačiau ši tema yra sudėtinga.

Sekmadienį, minint Ukrainos nepriklausomybės dieną, prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad užsienio kariuomenės buvimas šalyje pasibaigus karui bus svarbus.

Tačiau Rusija ne kartą prieštaravo Vakarų karių dislokavimui Ukrainoje.

Viltys dėl taikos išblėso po to, kai Maskva penktadienį atmetė bet kokią galimybę greitai surengti V. Zelenskio ir Rusijos prezidento Vladimiro Putino susitikimą, nepaisant JAV vadovo Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) pastangų tarpininkauti.

