Kraupus prisipažinimas: Rusijos karys dalyvavo 5 Ukrainos karo belaisvių egzekucijoje

Rusijos bataliono „Somalis“ narys 31-erių Ivanas Ochlopkovas portalui „Vot Tak“ tvirtino, kad 2024 m. gegužės 5 d. kartu su puolimo būriu įžengė į Ukrainos Karlivkos kaimą, esantį netoli Avdijivkos.
Pasak jo, Rusijos kariai susišaudė su Ukrainos kariškiais, kurie slėpėsi privataus namo rūsyje. I. Ochlopkovas sakė, kad Ukrainos kariai „šaudė tol, kol jiems baigėsi amunicija“, o po to išėjo iš slėptuvės.
Rusijos kariai paėmė penkis kariškius į nelaisvę, atėmė jų telefonus ir kūno apsaugos priemones, o iš dviejų karių dar konfiskavo dokumentus. I. Ochlopkovas teigė, kad vienas į nelaisvę paimtas karys atrodė apie 20 m. amžiaus, o kitiems buvo apie 40 m.
Anot I. Ochlopkovo, prie nužudymo, kuris buvo įvykdytas sode prie namo, kuriame Ukrainos kariai slėpėsi, prisidėjo dar keturi ar penki bataliono „Somalis“ nariai. Jis sakė, kad nurodymus davė karė Kristina, kuri vadovavo bataliono puolimo būriui. Paklaustas, ar jam buvo lengva nužudyti belaisvius, I. Ochlopkovas atsakė: „Ką jūs turite omenyje? Tai – karas. Nėra tokio dalyko, kaip lengva ar sunku. Turi tai padaryti. Arba tu, arba jie.“
„Žinoma, man buvo jų gaila“
Žurnalistui atkreipus dėmesį į tai, kad yra nustatytos procedūros, kaip reikia elgtis su belaisviais, karys nurodė: „Žinoma, man buvo jų gaila. Aš suprantu, mes galėjome paimti juos gyvus. Bet jūs turite suprasti, kad jie irgi tiesiog neima mūsų vaikinų į nelaisvę.“
Pasak „Vot Tak“, I. Ochlopkovas yra kilęs iš Rusijos Udmurtijos respublikos. Jis į karą įsitraukė iš kalėjimo, vėliau dezertyravo ir 2025 m. buvo įtrauktas į ieškomų asmenų sąrašą už tai, kad paliko savo dalinį be leidimo. Jis portalui sakė, kad „mielai“ grįžtų į kalėjimą. „Žinoma, kalėjimas yra geriau (nei kariuomenė). Ten bent jau liksi gyvas“, – kalbėjo jis.
„Vot Tak“ pažymėjo, kad susisiekė su Ukrainos generaline prokuratūra, norėdamas pasiteirauti, ar valdžios institucijos žinojo apie nužudymus Karlivkoje, tačiau atsakymo negavo.
