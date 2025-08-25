Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Kyjive nuskambėjo griežtas pareiškimas: Vokietijos vicekancleris kreipėsi į Putiną

2025-08-25 09:44 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-08-25 09:44

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas turėtų žinoti, kad Vokietijos parama Ukrainai nemažėja, pirmadienį su neplanuotu vizitu atvykęs į Ukrainos sostinę Kyjivą pareiškė Vokietijos vicekancleris Larsas Klingbeilas, rašo „Reuters“.

Kyjive nuskambėjo griežtas pareiškimas: Vokietijos vicekancleris kreipėsi į Putiną (nuotr. SCANPIX)

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas turėtų žinoti, kad Vokietijos parama Ukrainai nemažėja, pirmadienį su neplanuotu vizitu atvykęs į Ukrainos sostinę Kyjivą pareiškė Vokietijos vicekancleris Larsas Klingbeilas, rašo „Reuters".

„Putinas neturėtų turėti iliuzijų, jog Vokietijos parama Ukrainai gali susilpnėti“, – sakė jis.

„Priešingai – mes išliekame antra didžiausia Ukrainos rėmėja pasaulyje ir didžiausia Europoje“, – pabrėžė L. Klingbeilas.

Ir pridūrė: „Ukraina gali ir toliau pasikliauti Vokietija.“

Paragino Putiną parodyti susidomėjimą taikos procesu

Politikas paragino V. Putiną parodyti tikrą susidomėjimą taikos procesu, kur 2022 m. vasarį prasidėjo kruviniausias karas per pastaruosius 80 metų.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas ragina greitai užbaigti karą, tačiau Kyjivas ir jo sąjungininkai baiminasi, kad jis gali siekti priversti priimti Rusijai palankias sąlygas.

Pasak L. Klingbeilo, Ukraina turi būti įtraukta į derybas, būtina paskelbti paliaubas ir suteikti patikimas saugumo garantijas, kad taika būtų ilgalaikė. „Šiuo tikslu mes glaudžiai bendradarbiaujame tarptautiniu mastu“, – teigė jis.

