Kalendorius
Rugpjūčio 25 d., pirmadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
8
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Vokietija siunčia žinią: Ukrainos saugumas turi prilygti narystei NATO

2025-08-25 07:13 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-08-25 07:13

Vokietijos užsienio reikalų ministras Johannas Wadephulas pareiškė, kokių saugumo garantijų reikės Ukrainai pasiekus taikos susitarimą. Kaip rašo DW, jo teigimu, šios garantijos turi „iš esmės priartėti prie to, ką reiškia narystė NATO“.

Vokietija siunčia žinią: Ukrainos saugumas turi prilygti NATO narystei (nuotr. SCANPIX)
17

Vokietijos užsienio reikalų ministras Johannas Wadephulas pareiškė, kokių saugumo garantijų reikės Ukrainai pasiekus taikos susitarimą. Kaip rašo DW, jo teigimu, šios garantijos turi „iš esmės priartėti prie to, ką reiškia narystė NATO“.

REKLAMA
8

Jis taip pat pabrėžė, kad be šios sąlygos iš Ukrainos negalima reikalauti atsisakyti savo teritorijų. „Mes negalime reikalauti, kad Ukraina rimtai svarstytų teritorines nuolaidas, jei ji negaus bent jau realių saugumo garantijų iš kuo daugiau valstybių, jog bent likusi teritorija bus saugi“, – sakė Vokietijos užsienio reikalų ministras.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak jo, būtina siekti būtent tokių saugumo garantijų, kurios priverstų Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną pasiduoti.

REKLAMA
REKLAMA

J. Wadephulo nuomone, tai nebūtų grėsmė Rusijai, tačiau galėtų tapti ilgalaikės taikos pagrindu.

REKLAMA

Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis
(17 nuotr.)
(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis

Į saugumo garantijas svarbu įtraukti JAV

Ministras taip pat akcentavo, kad šalių, galinčių suteikti saugumo garantijas, sąrašas turi būti išplėstas už Europos ribų – ypač svarbu įtraukti JAV.

Jis pridūrė, kad jau apie 30 valstybių, tarp jų ir Japonija, pareiškė pasirengusios remti Ukrainą.

„Saugumo garantijų pažeidimas bus laikomas puolimu prieš Ukrainą“, – įspėjo jis, pridurdamas, kad taikos sutartis su Rusija neturi tapti „diktatorišku susitarimu“ Ukrainos nenaudai.

REKLAMA
REKLAMA

Anksčiau Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad saugumo garantijos iš Rusijos net nesvarstomos. Jis pabrėžė, jog šalių, kurios įsipareigos garantuoti Ukrainos saugumą, ratas turi būti toks, kuriuo pasitiki Ukrainos tauta.

Vance‘as: amerikiečių karių Ukrainoje nebus

Savo ruožtu JAV viceprezidentas J. D. Vance‘as patikino, kad amerikiečių kariai nebus dislokuoti Ukrainoje pagal saugumo garantijas.

Jis taip pat išreiškė viltį, jog karas Ukrainoje baigsis ne vėliau kaip per šešis mėnesius, ir pranešė, kad rusai pirmą kartą per 3,5 metų trunkantį plataus masto karą sutiko daryti rimtas nuolaidas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Saulius
Saulius
2025-08-25 07:43
NATO yra agresivus karinis susivienijimas, kuris per visa savo egzistavimo istorija neapgyne nei vienos salies, o tik dalyvavo nesankcionuotose puolimuose pries suverenios valstybes - bombardavo Jugoslavijos ir Irako civilius. Po Tarybu Sajungos zlugymu sitas aljansas prarado savo tiksla ir kad nesubireti jam gyvybiskau yra reikalingas karas, kuri dabar kruopsciai palaiko ir finansuoja, organizuoja diversijos ir feikine propaganda. NATO standartai tai agresorio ir teroristo grobonio standartai
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (8)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų