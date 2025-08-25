Vokietija siunčia žinią: Ukrainos saugumas turi prilygti narystei NATO

Jis taip pat pabrėžė, kad be šios sąlygos iš Ukrainos negalima reikalauti atsisakyti savo teritorijų. „Mes negalime reikalauti, kad Ukraina rimtai svarstytų teritorines nuolaidas, jei ji negaus bent jau realių saugumo garantijų iš kuo daugiau valstybių, jog bent likusi teritorija bus saugi“, – sakė Vokietijos užsienio reikalų ministras.
Pasak jo, būtina siekti būtent tokių saugumo garantijų, kurios priverstų Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną pasiduoti.
J. Wadephulo nuomone, tai nebūtų grėsmė Rusijai, tačiau galėtų tapti ilgalaikės taikos pagrindu.
Į saugumo garantijas svarbu įtraukti JAV
Ministras taip pat akcentavo, kad šalių, galinčių suteikti saugumo garantijas, sąrašas turi būti išplėstas už Europos ribų – ypač svarbu įtraukti JAV.
Jis pridūrė, kad jau apie 30 valstybių, tarp jų ir Japonija, pareiškė pasirengusios remti Ukrainą.
„Saugumo garantijų pažeidimas bus laikomas puolimu prieš Ukrainą“, – įspėjo jis, pridurdamas, kad taikos sutartis su Rusija neturi tapti „diktatorišku susitarimu“ Ukrainos nenaudai.
Anksčiau Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad saugumo garantijos iš Rusijos net nesvarstomos. Jis pabrėžė, jog šalių, kurios įsipareigos garantuoti Ukrainos saugumą, ratas turi būti toks, kuriuo pasitiki Ukrainos tauta.
Vance‘as: amerikiečių karių Ukrainoje nebus
Savo ruožtu JAV viceprezidentas J. D. Vance‘as patikino, kad amerikiečių kariai nebus dislokuoti Ukrainoje pagal saugumo garantijas.
Jis taip pat išreiškė viltį, jog karas Ukrainoje baigsis ne vėliau kaip per šešis mėnesius, ir pranešė, kad rusai pirmą kartą per 3,5 metų trunkantį plataus masto karą sutiko daryti rimtas nuolaidas.
