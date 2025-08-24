Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Karinės žvalgybos vadas: artimiausiu metu prielaidų taikai Ukrainoje kol kas nematome

2025-08-24 20:38 / šaltinis: BNS
2025-08-24 20:38

Antrojo operatyvinių tarnybų departamento (AOTD) vadovas pulkininkas Mindaugas Mažonas sako, kad karinės žvalgybos duomenimis, artimiausiu metu prielaidų taikai Ukrainoje nėra.

Mindaugas Mažonas (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.)

Antrojo operatyvinių tarnybų departamento (AOTD) vadovas pulkininkas Mindaugas Mažonas sako, kad karinės žvalgybos duomenimis, artimiausiu metu prielaidų taikai Ukrainoje nėra.

1

„Vertinant tik tai tą, ką Lietuvos žvalgyba stebi, mūsų oponentus, ir vertinant plataus masto Rusijos karo veiksmus Ukrainoje, trumpuoju laikotarpiu tie veiksmai intensyvūs ir nelėtėja. Tai artimiausiu metu mes prielaidų taikai kol kas nematome“, – LRT laidai „Savaitė“ sekmadienį sakė karinės žvalgybos vadas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip skelbė BNS, JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) pasisakė už dvišalį Ukrainos ir Rusijos prezidentų susitikimą, tačiau abi šalys kaltina viena kitą nenorint, kad derybos įvyktų.

D. Trumpas žada per dvi savaites įvertinti taikos tarp Ukrainos ir Rusijos perspektyvas. Jis pažymėjo, kad jam suėjus gali tekti imtis „kitokios taktikos“. Be to, D. Trumpas netiesiogiai paragino Ukrainą imtis puolimo prieš Rusiją, paskelbęs, kad galbūt neįmanoma laimėti karo neatakuojant šalies užpuolikės.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Vladimiras Putinas ir Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Signalas Europai: laukia kritinis momentas (94)
D. Trumpas (nuotr. SCANPIX)
„Tai jūsų karas“: Trumpas teigia, kad jam teks nuspręsti, „kas kaltas“ (20)
Lukašenka pagrasino ir Lietuvai: taikiniai jau yra, Baltarusija pasirengusi suduoti „nepriimtiną žalą“ (interviu „Time“ ekrano nuotrauka) (nuotr. YouTube)
Lukašenka įsitikino: karą užbaigti bus sunku (15)
Trumpo taikos diplomatija nedavė rezultatų: susitarimo dėl taikos gali ir nebūti (nuotr. SCANPIX)
Trumpo taikos diplomatija nedavė rezultatų: susitarimo dėl taikos gali ir nebūti (24)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

