Kalendorius
Rugpjūčio 24 d., sekmadienis
Vilnius +15°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
6
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Zelenskis ragina Putiną derėtis, įstrigus diplomatinėms pastangoms dėl karo užbaigimo

2025-08-24 20:33 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-24 20:33

Ukrainiečių prezidentas Volodymyras Zelenskis sekmadienį per Ukrainos Nepriklausomybės dieną pareiškė, kad susitikimas su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu būtų „veiksmingiausias būdas į priekį“, įstrigus diplomatinėms pastangoms dėl karo užbaigimo. 

Zelenskis (nuotr. SCANPIX)

Ukrainiečių prezidentas Volodymyras Zelenskis sekmadienį per Ukrainos Nepriklausomybės dieną pareiškė, kad susitikimas su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu būtų „veiksmingiausias būdas į priekį“, įstrigus diplomatinėms pastangoms dėl karo užbaigimo. 

REKLAMA
6

Ukrainai švenčiant Nepriklausomybės dieną Kyjivas sekmadienį surengė dronų smūgių bangą Rusijoje ir sukėlė gaisrą atominėje elektrinėje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po diplomatijos suintensyvėjimo ir JAV prezidento Donaldo Trumpo pastangų tarpininkauti surengiant Rusijos ir Ukrainos lyderių susitikimą perspektyvos pasiekti taiką sumenko, o penktadienį Rusija atmetė bet kokį neatidėliotiną Vladimiro Putino ir Volodymyro Zelenskio susitikimą.

REKLAMA
REKLAMA

Tačiau V. Zelenskis sekmadienį pareiškė, kad „lyderių derybų formatas yra veiksmingiausias kelias į priekį“ ir pakartojo raginimus surengti dvišalį viršūnių susitikimą su V. Putinu.

REKLAMA

Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas anksčiau sekmadienį apkaltino Vakarų šalis mėginant blokuoti taikos derybas, kuriomis siekiama užbaigti karą Ukrainoje.

Jis taip pat kritikavo Ukrainos prezidentą už tai, kad jis „atkakliai reikalauja, kelia sąlygas, bet kokia kaina reikalauja nedelsiant susitikti“ su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu.

V. Zelenskis, kalbėdamas ceremonijoje, kurioje dalyvavo JAV specialusis pasiuntinys Keithas Kelloggas ir kiti Vakarų valstybių pareigūnai, pažadėjo „stumti Rusiją į taiką“.

Be to, ukrainiečių prezidentas K.  Kelloggą apdovanojo ordinu už nuopelnus Ukrainoje. 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
O. Syrskis (nuotr. SCANPIX)
Ukraina sako atkovojusi tris Rusijos Donecko srityje užimtus kaimus (8)
Rusija ir Ukraina apsikeitė karo belaisviais
Rusija pranešė, kad su Ukraina vėl apsikeitė belaisviais (1)
Lavrovas (nuotr. SCANPIX)
Rusija apkaltino Vakarus bandant blokuoti derybas dėl taikos Ukrainoje (42)
Markas Carney (nuotr. Elta)
Į Kyjivą atvyko Kanados premjeras (2)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų