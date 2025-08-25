Vokietijos vicekancleris atvyko į Kyjivą derybų: „Tai susiję ne tik su Ukrainos, bet ir su Europos saugumu“

„Glaudžiai koordinuoju veiksmus su kancleriu (Friedrichu Merzu) dėl to, kaip Vokietija galėtų geriausiai paremti Ukrainą galimo taikos proceso metu“, – atvykęs į Ukrainos sostinę pareiškė L. Klingbeilas.
„Tai susiję ne tik su Ukrainos, bet ir su Europos saugumu“, – pridūrė jis. L. Klingbeilas akcentavo būtinybę suteikti „patikimas saugumo garantijas, kurios užtikrintų ilgalaikę taiką Ukrainoje“. „Glaudžiai konsultuojamės su tarptautiniais partneriais. Vokietija įvykdys savo įsipareigojimus“, – pažymėjo jis.
Pranešama, kad L. Klingbeilas vizito metu planuoja susitikti su Ukrainos vyriausybės, parlamento ir pilietinės visuomenės atstovais.
Rengiamos saugumo garantijos Ukrainai
Po praėjusią savaitę Baltuosiuose rūmuose surengto aukščiausiojo lygio susitikimo, kuriame dalyvavo JAV prezidentas Donaldas Trumpas, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir Europos lyderiai, Kyjivo sąjungininkai Europoje rengia saugumo garantijas Ukrainai, kurios būtų suteiktos pasibaigus karui su Rusija.
Jos laikomos labai svarbiomis Ukrainai, kuri ginasi jau trejus su puse metų.
