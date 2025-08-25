Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Įtempta naktis Sumų srityje: rusai surengė masines atakas, liepsnojo gyvenamieji namai

2025-08-25 07:43 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt
2025-08-25 07:43

Rusijos dronai naktį atakavo Sumų sritį – užfiksuota daugiau kaip dešimt smūgių, užsidegė gyvenamieji namai. Pasak vietos valdžios, dalis srities liko be elektros, rašo „Ukrinform".

Įtempta naktis Sumų srityje: rusai surengė masines atakas, liepsnojo gyvenamieji namai (nuotr. SCANPIX)

Rusijos dronai naktį atakavo Sumų sritį – užfiksuota daugiau kaip dešimt smūgių, užsidegė gyvenamieji namai. Pasak vietos valdžios, dalis srities liko be elektros, rašo „Ukrinform“.

0

„Priešas, preliminariais duomenimis, sudavė 10 smūgių srities teritorijoje. Laimei, aukų nėra“, – „Telegram“ kanale rašė Sumų srities karinės administracijos vadovas Olehas Hryhorovas.

Per Rusijos bepiločių orlaivių ataką Sumuose buvo suduota daugiau nei 10 smūgių, užsiliepsnojo gyvenamieji pastatai, pranešė šio Ukrainos miesto karinės administracijos vadovas Serhijus Kryvošejenko.

„Priešas tęsia masinę ataką prieš Sumų bendruomenę. Apie vidurnaktį buvo užfiksuota daugiau nei 10 smūgių“, – rašė jis. Pareigūnas nurodė, kad viename iš bendruomenės administracinių rajonų užsiliepsnojo gyvenamieji pastatai, ir kartu pridūrė, jog „pranešimų apie nukentėjusiuosius negauta“.

Gyventojai liko be elektros

Be to, pasak pareigūno, „dėl Rusijos atakos į Sumų sritį, gyvenvietės liko be elektros“.

Šiuo metu Sumų srityje vyksta padarinių likvidavimas ir žalos vertinimas.

