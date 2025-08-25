Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Petraeusas įvardijo pagrindinę kliūtį taikai

2025-08-25 07:28 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-25 07:28

Buvęs CŽA vadovas ir JAV generolas Davidas Petraeusas perspėja, kad taikos tarp Ukrainos ir Rusijos artimiausiu metu tikėtis neverta. Pasak jo, Vladimiras Putinas neketina sąžiningai derėtis ir siekia tik papildomos teritorijos, o didžiausia kliūtis taikai šiandien yra pats Rusijos prezidentas.

Petraeusas įvardijo pagrindinę kliūtį taikai (nuotr. SCANPIX)
17

Buvęs CŽA vadovas ir JAV generolas Davidas Petraeusas perspėja, kad taikos tarp Ukrainos ir Rusijos artimiausiu metu tikėtis neverta. Pasak jo, Vladimiras Putinas neketina sąžiningai derėtis ir siekia tik papildomos teritorijos, o didžiausia kliūtis taikai šiandien yra pats Rusijos prezidentas.

0

Rugpjūčio 24 d. interviu „ABC News“ D. Petraeusas suabejojo Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio ir Rusijos prezidento V. Putino susitikimo tikimybe bei V. Putino noru derėtis sąžiningai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Šiuo metu nėra daug priežasčių manyti, kad taip galėtų įvykti“, – sakė D. Petraeusas, paklaustas apie tokio susitikimo galimybę.

Ir pridūrė: „Iš tiesų, per pastarąsias dvi savaites... Manau, kad visiems turėtų būti akivaizdu, ir, tikiu, net prezidentui Trumpui, jog nepaisant visų jo pastangų užbaigti karą ir sustabdyti žudynes, Vladimiras Putinas aiškiai neturi ketinimų to daryti, nebent jam būtų suteikta papildoma teritorija. O ši teritorija yra stipriai įtvirtinta, ir Rusijos pajėgoms tektų kovoti metais tokiu tempu, kokiu jos kovoja dabar.“

Jis taip pat teigė, kad pagrindiniai V. Putino reikalavimai – prorusiška vyriausybė Ukrainoje ir jos demilitarizavimas – nepasikeitė.

Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis
(17 nuotr.)
(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis

Pagrindinė kliūtis taikai yra Putinas

„Šiuo metu pagrindinė kliūtis taikai yra prezidentas Putinas“, – pabrėžė D. Petraeusas.

Pasak jo, JAV ir jų sąjungininkės turi pakeisti jėgų pusiausvyrą, ženkliai padidindamos paramą Ukrainai.

„Turime pakeisti šią dinamiką, padėdami Ukrainai daug daugiau nei iki šiol“, – teigė jis.

Susitikimas vis dar mažai tikėtinas

D. Petraeuso komentarai pasirodė po dviejų savaičių įtemptos diplomatijos. Rugpjūčio 15 d. D. Trumpas ir V. Putinas susitiko akis į akį Ankoridže, Aliaskoje – tai buvo jų pirmasis susitikimas po kelerių metų, rašo „Kyiv Independent“.

Ukraina šiame viršūnių susitikime nedalyvavo, todėl rugpjūčio 18 d. V. Zelenskis, lydimas Europos lyderių delegacijos, išvyko į Vašingtoną susitikti su D. Trumpu ir pareikalauti konkrečių saugumo garantijų, jei ateityje būtų pasirašytas taikos susitarimas su Maskva.

Po šių susitikimų D. Trumpas pareiškė, kad dvišalis aukščiausiojo lygio susitikimas tarp V. Zelenskio ir V. Putino galėtų įvykti per dvi savaites. Tačiau pastarieji Rusijos pareigūnų pareiškimai rodo, kad toks susitikimas vis dar mažai tikėtinas.

