Priešpaskutinė „Ateities mados“ savaitė – pirmoji iškritimų akimirka

Likus vos vienai savaitei iki finalo, prasidėjo pirmasis iškritimų turas. Dalyviams teko susidurti su įtampa – kai kuriems iš kūrėjų pavyko ją suvaldyti, o kitiems ji kėlė sunkumų.
Iš aštuonių dalyvių liko tik du
Iki šiol „Ateities mada“ išsiskyrė iš kitų mados konkursų – čia nebuvo savaitinių iškritimų, todėl dalyviai turėjo šansą pasitaisyti, priimti pastabas ir augti. Žiūrovai matė, kaip jie kiekvieną savaitę tobulėja ir kuria nuoširdžias draugystes. Tačiau šią savaitę gera atmosfera susidūrė su realybe – nugalėtojas gali būti tik vienas. Po naujausio podiumo iššūkio atsisveikinome su šešiais dalyviais, o finale liko tik du.
Šios savaitės užduotis – VIP įvaizdis
Teisėjai dalyviams pateikė iššūkį sukurti išskirtinį įvaizdį įžymybei – įspūdingą drabužį su spalvomis, dekoru ir, žinoma, vaizduote. Ši užduotis pasirodė sudėtinga tiems kūrėjams, kurie labiau linkę kurti kasdienai skirtus drabužius. Tai ypač aktualu britėms – Emily ir Saabirai. Jos abi praėjusią savaitę buvo paskelbtos lyderėmis, tačiau iki šiol jų darbai (nuo gatvės stiliaus iki pončų) labiau priminė kasdienius įvaizdžius nei prabangius. Ar šįkart joms pavyks atlikti užduotį?
Kai kuriems kūrėjams ši tema pasirodė paranki. Shanie iš Prancūzijos pasirinko paprastumą – drapiruotės techniką, kurdama išskirtinius raudonojo kilimo drabužius. Chiara iš Italijos šįkart sukūrė elegantišką suknelę su rankomis siuvinėtomis blizgančiomis gėlėmis. David iš Valensijos pirmą kartą nustebino teisėjus – jo galutinis darbas beveik idealiai atitiko eskizą. Jis sukūrė savo svajonių eterinę vestuvinę suknelę.
Kas pateko į finalą, o su kuo teko atsisveikinti?
Deja, ne visų darbai pasiteisino. Giusy iš pietų Italijos į savo projektą sudėjo per daug detalių, Saabira nespėjo užbaigti drabužio ir jo siūles teko sutvirtinti smeigtukais, o Charlotte iš Paryžiaus sukūrė mielą suknelę iš vyriškų marškinių – tačiau ji labiau tiko kasdienai nei šventinei akimirkai.
Teisėjai priėmė sudėtingą sprendimą – jie atsižvelgė ne tik į šią užduotį, bet ir į viso konkurso metu matytą progresą. Pirmoji finalistė – viena stabiliausių dalyvių, kuri kas savaitę stebindavo gebėjimu priimti pastabas – Emily. Antrasis finalistas buvo tikras siužeto posūkis. Jis palaipsniui augo, o šią savaitę sukūrė pribloškiantį darbą. Kas jis? Atsakymą galite rasti čia.
Paskutinę sezono seriją žiūrėkite spalio 18 d., šeštadienį, 11 val. per TV3.
