Pagrindinis

Laidos

Naujienos

Apie Vinted

TV3 Play image
Power Hit Radio image
Mano naujienos

Transliacija
Įrašai
Momentai
Serija 10
Serija 9
Serija 8
Serija 7
Serija 6
Serija 5
Serija 4
Serija 3
Serija 2
Serija 1
Video Video
Serija 10
Video Video
Serija 9
Video Video
Serija 8
Video Video
Serija 7
Video Video
Serija 6
Video Video
Serija 5
Video Video
Serija 4
Video Video
Serija 3
Video Video
Serija 2
Video Video
Serija 1
Video Video
Monika Liu ryžosi kilniam poelgiui: visas santaupas skyrė mergaitės operacijai
Video Video
Simas Buterlevičius susipažino su šokių partnerės šeima: tai, ką išgirdo, privertė pravirkti
Video Video
Edgaras Bechteris po iškritimo įamžino Kubos nuotykį
Video Video
Dingo Monikos Liu partneris: neramu, ar jam viskas gerai
Video Video
Jurgitos Jurkutės netrikdo šokių partnerio žmona: tai – kiek nesąžininga
Video Video
Ugnės Zavistauskaitės ir jos partnerio šokis baigėsi bučiniu: „Man salsa yra seksas“
Unikalaus TV3 šokių ir pažinimo projekto „Salsamanai“ antrojoje laidoje – grupės „Hipokritai“ nario Edgaro Bechterio išpažintis – atvėrė savo širdį ir pasakė, kodėl jaučiasi vienišas.  Unikalaus TV3 šokių ir pažinimo projekto „Salsamanai“ antrojoje laidoje – grupės „Hipokritai“ nario Edgaro Bechterio išpažintis – atvėrė savo širdį ir pasakė, kodėl jaučiasi vienišas. 
Edgaras Bechteris atvirauja, kad „Salsamanų“ kompanijoje nesijaučia priimtas: „Keisti mano santykiai su dalyviais“
Video Video
Jurkutė atskleidė savo kitą pusę: norėčiau būti ta Jurgita, kuri varė po klubus iir šokdavo iki ryto
Video Video
Išgirdusi, ką kalba Monika Liu, Jurkutė nesusilaikė: baik meluoti ir pasakyk teisybę
Išgirdęs, kiek Kuboje kainuoja „golfas“, Stasiulis neteko žado: „Baik bajerius“ Išgirdęs, kiek Kuboje kainuoja „golfas“, Stasiulis neteko žado: „Baik bajerius“
Išgirdęs, kiek Kuboje kainuoja „golfas“, Stasiulis neteko žado: „Baik bajerius“
Video Video
Paaiškėjo „Salsamanų“ poros! Norbertas ir Raquel
Video Video
Paaiškėjo „Salsamanų“ poros! Monika ir Manuelis
Video Video
Paaiškėjo „Salsamanų“ poros! Jurgita ir Adrianas
Video Video
Paaiškėjo „Salsamanų“ poros! Gailė ir Oddebi
Video Video
Paaiškėjo „Salsamanų“ poros! Ugnė ir Alfredo
Video Video
Paaiškėjo „Salsamanų“ poros! Tadas ir Cher
Video Video
Paaiškėjo „Salsamanų“ poros! Simonas ir Indira
Video Video
Paaiškėjo „Salsamanų“ poros! Edgaras ir Indira
Į viršų