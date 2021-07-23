Serija 10
Monika Liu ryžosi kilniam poelgiui: visas santaupas skyrė mergaitės operacijai
Simas Buterlevičius susipažino su šokių partnerės šeima: tai, ką išgirdo, privertė pravirkti
Edgaras Bechteris po iškritimo įamžino Kubos nuotykį
Dingo Monikos Liu partneris: neramu, ar jam viskas gerai
Jurgitos Jurkutės netrikdo šokių partnerio žmona: tai – kiek nesąžininga
Ugnės Zavistauskaitės ir jos partnerio šokis baigėsi bučiniu: „Man salsa yra seksas“
Edgaras Bechteris atvirauja, kad „Salsamanų“ kompanijoje nesijaučia priimtas: „Keisti mano santykiai su dalyviais“
Jurkutė atskleidė savo kitą pusę: norėčiau būti ta Jurgita, kuri varė po klubus iir šokdavo iki ryto
Išgirdusi, ką kalba Monika Liu, Jurkutė nesusilaikė: baik meluoti ir pasakyk teisybę
Išgirdęs, kiek Kuboje kainuoja „golfas“, Stasiulis neteko žado: „Baik bajerius“
Paaiškėjo „Salsamanų“ poros! Norbertas ir Raquel
Paaiškėjo „Salsamanų“ poros! Monika ir Manuelis
Paaiškėjo „Salsamanų“ poros! Jurgita ir Adrianas
Paaiškėjo „Salsamanų“ poros! Gailė ir Oddebi
Paaiškėjo „Salsamanų“ poros! Ugnė ir Alfredo
Paaiškėjo „Salsamanų“ poros! Tadas ir Cher
Paaiškėjo „Salsamanų“ poros! Simonas ir Indira
Paaiškėjo „Salsamanų“ poros! Edgaras ir Indira