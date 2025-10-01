Jaunųjų talentų kelias į prestižinę Londono mados savaitę jau įpusėjo

„Vinted“ laidoje „Ateities mada“ aštuoni jaunieji mados kūrėjai iš įvairiausių Europos šalių – Italijos, Ispanijos, Prancūzijos ir Jungtinės Karalystės – varžosi tarpusavyje, kurdami kapsulines kolekcijas ir podiumui skirtus įvaizdžius. Kiekviena užduotis dalyviams tampa nauju iššūkiu, o didysis prizas – galimybė pristatyti kolekciją Londono mados savaitėje – verčia kiekvieną akimirką sekti su jauduliu.
Pirmasis pasirodymas – savito stiliaus interpretacija
Pirmoji „Ateities mados“ užduotis buvo ypatinga – dalyviai turėjo atskleisti savo firminį stilių, kuris parodytų jų išskirtinumą mados pasaulyje. Iš antrų rankų atrinktų drabužių jie kūrė įvaizdžius, galinčius tapti jų vizitine kortele.
Alejandro išdrįso žaisti kontrastais: iš odos ir tiulio jis sukūrė įspūdingą suknelę, kuri pavergė komisiją ir jam iškart pelnė lyderio vardą. Tačiau ne visiems sekėsi taip sklandžiai, nes kai kurie dizaineriai nesugebėjo suspėti laiku, todėl jų darbams pritrūko išbaigtumo.
Pirmas rimtas išbandymas parodė, kad šiame konkurse vien kūrybiškumo nepakanka – reikia gebėti dirbti greitai ir profesionaliai.
Nostalgija – amžinas mados įkvėpimas
Antroji savaitė dalyvius nukėlė į praeities mados interpretacijas. Kiekvienas iš jų turėjo vos 6 valandas, kad penkis dėvėtus drabužius paverstų nostalgišku įvaizdžiu. Saabira, kuri pirmą savaitę liko tarp silpniausiųjų, sugrįžo su energija ir sukūrė Madonai skirtą sceninį kostiumą, atkurdama legendinę kūgio formos liemenėlę. Emily, pasitelkusi marškinių kolekciją, siuvo kombinezoną, įkvėptą filmo „Asai“, o Charlotte sujungė senus grupių marškinėlius su neoninėmis detalėmis, sukurdama įvaizdį, tinkamą naktiniams šokiams.
Ispanas Davidas ir italė Chiara nostalgiją siejo su šeimos prisiminimais ir pagerbė savo senelius. Tačiau įtampos netrūko – Saabira prieš pat podiumą susižeidė ranką, todėl jai teko vykti į ligoninę, o jos nebaigtas, bet itin intriguojantis darbas išliko tarp komisijos favoritų.
Kas tapo šios savaitės lyderiu? Sužinosite peržiūrėję laidos epizodą čia.
Trečioji savaitė – džinso metas
Trečioji savaitė atnešė naują iššūkį – dizaineriai turėjo atskleisti savo stiliaus braižą, naudodami džinsą. Emily ėmėsi sudėtingos mozaikos technikos – ji audinį karpė kvadratėliais ir sujungė į kelnes, taip išvengdama bet kokių atliekų. Shanie pasirinko paprastumą, sukurdama minimalistinį unisex kostiumą, o jauniausias dalyvis Davidas pademonstravo fantaziją – jo džinsinis gobtuvas buvo stilizuotas taip, kad primintų viduramžių šarvus.
Kai kurie kūrėjai vėl susidūrė su laiko stoka – ne visi darbai atrodė vientisi ar iki galo apgalvoti. Tačiau ant podiumo vienas dizaineris pranoko visus, sukūręs darbą, kuris pademonstravo ne tik džinso universalumą, bet ir jo, kaip pagrindinės medžiagos, galią. Komisijos viešnia Laura Whitmore pabrėžė: „Dievinu dėvėtus drabužius, nes mada gyvena amžinai.“ Intriga tik stiprėja – nors keli dizaineriai sužibėjo, aiškaus lyderio dar nematyti.
