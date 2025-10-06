Nuotykių savaitė „Ateities madoje“: ar dalyviams pavyks atskleisti savo istoriją?

„Vinted“ laidoje „Ateities mada“ aštuoni jaunieji mados kūrėjai iš įvairiausių Europos šalių varžosi tarpusavyje, kurdami kapsulines kolekcijas ir podiumui skirtus įvaizdžius. Kadangi nugalėtojo kolekcija bus pristatyta Londono mados savaitėje, kiekviena užduotis dalyviams tampa nauju iššūkiu.
Asmeniškos istorijos įkvepia kūrinius
Praėjusios savaitės nugalėtoja Shanie iš Prancūzijos pristatė įvaizdį, įkvėptą humanitarinės kelionės su tėvais į vaikų globos namus Afrikoje. Jos konstrukcinis modelis priminė šarvus, perteikdamas apsaugos ir rūpesčio idėją. Pasitelkdama drapiravimo techniką, ji sukūrė elegantišką drabužį su kišene kūdikiui laikyti – mada tapo ir praktiška, ir jautri.
Asmenišką ryšį savo darbe atrado ir Saabira, 29-erių kūrėja iš Londono. Ji kuria dviejų dalių komplektą, įkvėptą Jamaikos bananų lapų – šalies, kurioje svajoja apsilankyti. Tuo metu Emily iš Jorko nutarė pasiruošti lietui: jos ryškus pončas gimė iš prisiminimų apie Barseloną, kurioje per visą kelionę pliaupė lietus.
Italų dizainerės ieško balanso
Šią savaitę Italijos atstovės Chiara ir Giusy siekė atsikratyti ankstesnių klaidų. Chiara, linkusi persistengti su dekoravimu, pasirinko kurti glamūrišką paplūdimio įvaizdį, įkvėptą kelionės laivu per Atlantą. Giusy, dažnai supinanti per daug idėjų, šįkart pasirinko praktišką kelių sluoksnių liemenę su daugybe kišenių – prisiminimą iš kelionės į Maroką.
Ne visiems pavyko perteikti nuotykių dvasią
Pirmą savaitę tapęs lyderiu ispanas Alejandro šįkart nesužavėjo teisėjų. Prancūzė Charlotte taip pat susidūrė su sunkumais – jos dvipusis kamufliažinis sijonas, įkvėptas žygio Indonezijoje, galėjo tapti sėkmingu projektu, bet tinkamos medžiagos trūkumas neleido įgyvendinti vizijos iki galo.
Nepaisant visko, keli dizaineriai darbą atliko nepriekaištingai, todėl teisėjams buvo itin sunku nuspręsti, kas nusipelno tapti šios savaitės lyderiu. Norėdami sužinoti, kas gavo šį titulą, pažiūrėkite ketvirtąją seriją čia.
Kita savaitė taps lemtinga kiekvienam dalyviui, nes teisėjai turės išrinkti 2 finalininkus, kurie varžysis dėl pagrindinio prizo. Likę jaunieji talentai turės atsisveikinti ir stebėti finalinę kovą.
Penktąją „Ateities mados“ seriją žiūrėkite jau šį šeštadienį 11 val. per TV3.
