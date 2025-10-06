Kalendorius
Spalio 6 d., pirmadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Ateities mada

Nuotykių savaitė „Ateities madoje“: ar dalyviams pavyks atskleisti savo istoriją?

REKLAMA / 2025-10-06 16:42 / šaltinis: tv3.lt
Partnerio turinys
Turinys paruoštas bei kontroliuojamas projekto partnerio

Šios savaitės „Ateities mados“ tema – nuotykiai ir kelionės. Dalyviai gauna tik 6 valandas ir 5 drabužius iš antrų rankų, kad galėtų sukurti pagrindinį drabužį, įkvėptą mėgstamiausio kelionių stiliaus: nuo tropikų paplūdimių iki miesto savaitgalių ar kalnų žygių. Teisėjų kėdėje – ypatinga viešnia Vogue Williams, kuri kartu su kitais ekspertais vertina dalyvių darbus.

Nuotykių savaitė „Ateities madoje“: ar dalyviams pavyks atskleisti savo istoriją?

Šios savaitės „Ateities mados“ tema – nuotykiai ir kelionės. Dalyviai gauna tik 6 valandas ir 5 drabužius iš antrų rankų, kad galėtų sukurti pagrindinį drabužį, įkvėptą mėgstamiausio kelionių stiliaus: nuo tropikų paplūdimių iki miesto savaitgalių ar kalnų žygių. Teisėjų kėdėje – ypatinga viešnia Vogue Williams, kuri kartu su kitais ekspertais vertina dalyvių darbus.

REKLAMA
1
REKLAMA
REKLAMA

„Vinted“ laidoje „Ateities mada“ aštuoni jaunieji mados kūrėjai iš įvairiausių Europos šalių varžosi tarpusavyje, kurdami kapsulines kolekcijas ir podiumui skirtus įvaizdžius. Kadangi nugalėtojo kolekcija bus pristatyta Londono mados savaitėje, kiekviena užduotis dalyviams tampa nauju iššūkiu.

REKLAMA

Asmeniškos istorijos įkvepia kūrinius

Praėjusios savaitės nugalėtoja Shanie iš Prancūzijos pristatė įvaizdį, įkvėptą humanitarinės kelionės su tėvais į vaikų globos namus Afrikoje. Jos konstrukcinis modelis priminė šarvus, perteikdamas apsaugos ir rūpesčio idėją. Pasitelkdama drapiravimo techniką, ji sukūrė elegantišką drabužį su kišene kūdikiui laikyti – mada tapo ir praktiška, ir jautri.

REKLAMA
REKLAMA

Asmenišką ryšį savo darbe atrado ir Saabira, 29-erių kūrėja iš Londono. Ji kuria dviejų dalių komplektą, įkvėptą Jamaikos bananų lapų – šalies, kurioje svajoja apsilankyti. Tuo metu Emily iš Jorko nutarė pasiruošti lietui: jos ryškus pončas gimė iš prisiminimų apie Barseloną, kurioje per visą kelionę pliaupė lietus.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Italų dizainerės ieško balanso

Šią savaitę Italijos atstovės Chiara ir Giusy siekė atsikratyti ankstesnių klaidų. Chiara, linkusi persistengti su dekoravimu, pasirinko kurti glamūrišką paplūdimio įvaizdį, įkvėptą kelionės laivu per Atlantą. Giusy, dažnai supinanti per daug idėjų, šįkart pasirinko praktišką kelių sluoksnių liemenę su daugybe kišenių – prisiminimą iš kelionės į Maroką.

REKLAMA

Ne visiems pavyko perteikti nuotykių dvasią

Pirmą savaitę tapęs lyderiu ispanas Alejandro šįkart nesužavėjo teisėjų. Prancūzė Charlotte taip pat susidūrė su sunkumais – jos dvipusis kamufliažinis sijonas, įkvėptas žygio Indonezijoje, galėjo tapti sėkmingu projektu, bet tinkamos medžiagos trūkumas neleido įgyvendinti vizijos iki galo.

REKLAMA

Nepaisant visko, keli dizaineriai darbą atliko nepriekaištingai, todėl teisėjams buvo itin sunku nuspręsti, kas nusipelno tapti šios savaitės lyderiu. Norėdami sužinoti, kas gavo šį titulą, pažiūrėkite ketvirtąją seriją čia.

Kita savaitė taps lemtinga kiekvienam dalyviui, nes teisėjai turės išrinkti 2 finalininkus, kurie varžysis dėl pagrindinio prizo. Likę jaunieji talentai turės atsisveikinti ir stebėti finalinę kovą.

Penktąją „Ateities mados“ seriją žiūrėkite jau šį šeštadienį 11 val. per TV3.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų