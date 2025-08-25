Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Įsiplieskė aštrus žodžių karas tarp Ukrainos ir Vengrijos: Sybiha kirto „vengrišku stiliumi“

2025-08-25 10:19
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-08-25 10:19

Ukrainos ir Vengrijos diplomatijoje – aštrus žodžių karas. Vengrijos užsienio reikalų ministras Peteris Szijjarto apkaltino Volodymyrą Zelenskį grasinimais ir atakomis prieš Vengrijos energetinį saugumą, o Ukrainos diplomatijos vadovas Andrijus Sybiha atkirtęs paragino vengrus atsisakyti priklausomybės nuo Rusijos.

Įsiplieskė aštrus žodžių karas tarp Ukrainos ir Vengrijos: Sybiha kirto „vengrišku stiliumi“ (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas

Ukrainos ir Vengrijos diplomatijoje – aštrus žodžių karas. Vengrijos užsienio reikalų ministras Peteris Szijjarto apkaltino Volodymyrą Zelenskį grasinimais ir atakomis prieš Vengrijos energetinį saugumą, o Ukrainos diplomatijos vadovas Andrijus Sybiha atkirtęs paragino vengrus atsisakyti priklausomybės nuo Rusijos.

2

Nepriklausomybės dieną prezidentas V. Zelenskis, bendraudamas su žurnalistais, žaismingai pavartojo žodį „draugystė“, pabrėždamas, kad Ukrainos valdžia visada palaikė Ukrainos ir Vengrijos draugystę, tačiau dabar „Draugystės“ egzistavimas priklauso nuo Vengrijos pozicijos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vengrijos užsienio reikalų ministras P. Szijjarto išreiškė pasipiktinimą dėl šių V. Zelenskio žodžių. Esą valstybės vadovas pasinaudojo Ukrainos nacionaline švente, kad pagrasintų Vengrijai.

„Mes kategoriškai atmetame Ukrainos prezidento grasinimus. Manome, kad suverenitetas ir teritorinis vientisumas yra pagrindinės tarptautinės politikos vertybės. Todėl gerbiame kiekvienos šalies suverenitetą ir teritorinį vientisumą ir to paties tikimės iš kitų“, – pareiškė P. Szijjarto socialiniame tinkle „X“.

Pasak jo, pastarosiomis dienomis Ukraina surengė rimtų išpuolių prieš Vengrijos energijos tiekimą, o ataka prieš energetinį saugumą, jo nuomone, yra išpuolis prieš suverenitetą.

„Karas, su kuriuo Vengrija neturi nieko bendra, niekada negali pateisinti mūsų suvereniteto pažeidimo. Raginame V. Zelenskį nutraukti grasinimus Vengrijai ir neapgalvotas atakas prieš mūsų energetinį saugumą!“ – pareiškė P. Szijjarto.

Sybiha atsakė „vengrišku stiliumi“

Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha sureagavo į savo kolegos iš Budapešto pareiškimus, pažymėdamas, kad atsako „vengrišku stiliumi“.

„Jums nereikia nurodinėti Ukrainos prezidentui, ką daryti, ką sakyti ir kada. Jis yra Ukrainos prezidentas, o ne Vengrijos. Vengrijos energetinis saugumas yra jūsų rankose. Diversifikuokite energijos išteklius ir tapkite nepriklausomi nuo Rusijos, kaip visa likusi Europa“, – parašė A. Sybiha socialiniame tinkle „X“.

