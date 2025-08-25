Suomijos prezidentas atskleidė, ką nuolat kartoja Trumpui

Suomijos prezidentas šią mintį išsakė aptardamas galimas pasekmes Rusijai, jei ši atsisakytų toliau dalyvauti taikos procese dėl Ukrainos.
„Žinoma, jeigu Rusija nevykdys to, dėl ko pirmadienį (rugpjūčio 18 d.) susitarė su prezidentu Trumpu per Trumpo ir Putino telefoninį pokalbį – pirmiausia surengti dvišalį Putino ir Zelenskio susitikimą, o vėliau trišalį susitikimą su Putinu, Zelenskiu ir Trumpu, – esu įsitikinęs, kad Trumpas vienaip ar kitaip sureaguos“, – sakė A. Stubbas.
Putinas klausosi tik Trumpo
„Visada primenu prezidentui, kad vienintelis dalykas, kurį supranta Putinas, yra jėga. Vienintelis, kurio jis klausosi, yra Trumpas, ir vienintelis, kurio jis bijo, taip pat yra Trumpas“, – pridūrė Suomijos vadovas.
Jis taip pat pabrėžė manantis, jog šiuo metu JAV prezidentas kruopščiai apgalvoja tolesnę strategiją Rusijos atžvilgiu.
Be to, komentuodamas galimas saugumo garantijas Ukrainai, jis pareiškė, kad „pagrindinis garantas“ yra pati Ukraina.
Galiausiai Suomijos prezidentas išreiškė įsitikinimą, kad dabartinėse derybose dėl karo pabaigos Rusija sąmoningai kelia reikalavimus, kurių priimti neįmanoma.
