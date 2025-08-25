Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Ženevoje vyks Irano branduolinės derybos su Europos galybėmis

2025-08-25 09:37 / šaltinis: BNS
2025-08-25 09:37

Iraniečių valstybinė žiniasklaida pranešė, kad antradienį numatytos Irano branduolinės derybos su Europos galybėmis vyks Ženevoje.

Ženeva, Šveicarija (nuotr. SCANPIX)

Iraniečių valstybinė žiniasklaida pranešė, kad antradienį numatytos Irano branduolinės derybos su Europos galybėmis vyks Ženevoje.

0

„Antradienį Iranas ir trys 2015 metų branduolinio susitarimo Europos šalys kartu su Europos Sąjunga Ženevoje surengs naują derybų ratą užsienio reikalų ministrų pavaduotojų lygmeniu“, – pirmadienį pranešė valstybinė televizija.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jungtinė Karalystė, Prancūzija ir Vokietija – vadinamoji E3 grupė – Jungtinių Tautų (JT) generaliniam sekretoriui Antonio Guterresui anksčiau šį mėnesį pareiškė esančios pasirengusios atnaujinti sankcijas Iranui dėl jo branduolinės programos, jei iki rugpjūčio pabaigos nebus rastas diplomatinis sprendimas.

Visos trys šalys pasirašė 2015 metų susitarimą, kuriuo sankcijos buvo panaikintos mainais į Irano branduolinės programos apribojimus.

Spalio mėnesį baigsiančiame galioti susitarime numatytas „atšaukimo mechanizmas“, leidžiantis atkurti sankcijas.

„Aiškiai pasakėme, kad jei Iranas nenorės pasiekti diplomatinio sprendimo iki 2025 metų rugpjūčio pabaigos arba nepasinaudos pratęsimo galimybe, E3 yra pasirengusi aktyvuoti atšaukimo mechanizmą“, – laiške JT vadovui teigė trijų šalių grupės užsienio reikalų ministrai.

2015 metų susitarimas, dar vadinamas Bendruoju išsamių veiksmų planų (JCPOA), faktiškai žlugo, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas 2018-aisiais, per savo pirmąją kadenciją, iš jo pasitraukė ir atnaujino griežtas sankcijas Iranui.

Europos šalys bandė išsaugoti susitarimą, o Iranas iš pradžių laikėsi jo sąlygų, bet vėliau padidino urano sodrinimo apimtis.

Vakarų valstybės jau seniai kaltina Iraną siekiant įgyti branduolinį ginklą, bet Irano vyriausybė griežtai neigia šiuos kaltinimus.

