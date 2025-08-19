Kalendorius
Rugpjūčio 19 d., antradienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis

Iranas įspėja: karas su Izraeliu gali prasidėti „bet kuriuo metu“

2025-08-19 09:31 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-08-19 09:31

Teherano teigimu, karas tarp Irano ir Izraelio gali vėl prasidėti „bet kuriuo metu“. „Turime visad būti pasiruošę konfrontacijai – šiuo momentu mes net neturime paliaubų susitarimo“, – pirmadienį sakė Irano pirmasis viceprezidentas Mohammadas Reza Arefas.

Iranas (nuotr. SCANPIX)
6

Teherano teigimu, karas tarp Irano ir Izraelio gali vėl prasidėti „bet kuriuo metu“. „Turime visad būti pasiruošę konfrontacijai – šiuo momentu mes net neturime paliaubų susitarimo“, – pirmadienį sakė Irano pirmasis viceprezidentas Mohammadas Reza Arefas.

REKLAMA
0
REKLAMA
REKLAMA

Izraelis birželį Irane atakavo branduolinius ir karinius objektus, taip pat gyvenamąsias teritorijas, taip sukeldamas 12 dienų trukusį karą.

REKLAMA

Irano smūgiai Izraeliui 2025-06-22
(6 nuotr.)
(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Irano smūgiai Izraeliui 2025-06-22

Irane per atakas žuvo daugiau kaip tūkstantis žmonių, tarp jų – aukšti kariniai vadai ir branduoliniai mokslininkai. Per Irano smūgius Izraelyje žuvo dešimtys žmonių.

Rengiasi „blogiausiam scenarijui“

JAV Izraelio pusėje įsitraukė į karą ir bombardavo branduolinius objektus Irane. Po dviejų dienų Vašingtonas paskelbė mūšius baigtais, tačiau oficialaus paliaubų susitarimo nebuvo.

REKLAMA
REKLAMA

Iranas rengiasi „blogiausiam scenarijui“, sekmadienį jau sakė Irano dvasinio lyderio ajatolos Ali Khamenei karinis patarėjas. Neoficialios paliaubos gali „bet kuriuo metu žlugti, tarp mūsų ir Izraelio ar amerikiečių nėra jokio protokolo, jokio reguliavimo, jokio susitarimo“, – sakė jis Irano žiniasklaidai.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

JAV ir Izraelis teigė, kad atakų birželį tikslas buvo užkirsti kelią Iranui pasigaminti branduolinę bombą. Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) duomenimis, Iranas yra vienintelė branduolinio ginklo neturinti šalis, šiuo metu sodrinanti uraną iki 60 proc. – atominei bombai pasigaminti reikalingas iki 90 proc. prisodrinimo laipsnis. Pats Teheranas neigia kuriantis branduolinį ginklą.

Vokietija, Prancūzija ir Didžioji Britanija liepos pabaigoje pirmą kartą nuo karo vėl derėjosi su Iranu dėl jo branduolinės programos. Šios trys šalys yra 2015  m. susitarimo, turinčio neleisti Iranui pasigaminti atominį ginklą, dalis. Jos grasina vėl įvesti Teheranui JT sankcijas, jei ateinančiomis savaitėmis nebus pasiektas susitarimas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų