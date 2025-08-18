Irano prezidentas išvyko į Armėniją derybų dėl JAV remiamo koridoriaus

Toks koridorius yra Baltuosiuose rūmuose pasirašyto taikos susitarimo dalis.
„(Galimas) amerikiečių kompanijų buvimas regione kelia nerimą“, – sakė M. Pezeshkianas prieš išvykdamas į iš anksto suplanuotą kelionę, kurios plane taip pat yra apsilankymas Baltarusijoje.
„Aptarsime tai (su Armėnijos pareigūnais) ir išreikšime savo susirūpinimą“, – pridūrė jis.
Irano lyderio komentarą transliavo valstybinė televizija.
Planuojamas koridorius, pramintas „Trumpo keliu tarptautinei taikai ir klestėjimui“ (TRIPP), yra svarbi taikos susitarimo, kurį šio mėnesio pradžioje Baltuosiuose rūmuose pasirašė Azerbaidžanas ir jo sena priešininkė Armėnija, dalis.
Pagal susitarimą Jungtinės Valstijos turės maršruto, kuris sujungtų Azerbaidžaną su jo Nachčivanės eksklavu, plėtros teises.
Iranas ilgą laiką priešinosi šiam tranzito koridoriui, dar vadinamam Zangezuru, baimindamasis, kad jis atskirs jį nuo Armėnijos ir likusios Kaukazo dalies bei pritrauks užsienio jėgas prie jo sienų.
Nuo tada, kai buvo pasirašytas susitarimas, Irano pareigūnai vis griežčiau perspėja Armėniją, kad projektas gali būti JAV plano „siekti hegemoninių tikslų Kaukazo regione“ dalis.
Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Araghchi (Abasas Aragčis) sekmadienį tai pavadino jautriu klausimu ir teigė, kad Teheraną labiausiai neramina tai, kad jis gali „sukelti geopolitinių pokyčių regione“.
„Jie (Armėnijos pareigūnai) patikino mus, kad jokių Amerikos pajėgų (...) ar Amerikos saugumo kompanijų nebus Armėnijoje prisidengiant šiuo maršrutu“, – oficialiajai naujienų agentūrai IRNA sakė A. Araghchi.
Irano aukščiausiojo lyderio ajatolos Ali Khamenei vienas patarėjų anksčiau rugpjūtį pareiškė, kad Teheranas neleis sukurti minimo koridoriaus, perspėdamas, kad ši zona taptų „Trumpo samdinių kapinėmis“.
