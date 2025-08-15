Iranas sako bendradarbiaujantis su Kinija ir Rusija, kad išvengtų Europos sankcijų

„Mes pasistengsime to išvengti“, – interviu valstybinei televizijai sakė Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Araghchi.
„Mes bendradarbiaujame su Kinija ir Rusija, kad tai sustabdytume. Jei tai neveiks ir jie jas pritaikys, turime priemonių reaguoti. Aptarsime jas tinkamu laiku“, – teigė jis.
Trečiadienį trys Europos valstybės, dar žinomos kaip E3, Jungtinių Tautų (JT) generaliniam sekretoriui Antonio Guterresui (Antoniju Guterišui) pareiškė esančios pasirengusios atnaujinti sankcijas Teheranui, jei iki rugpjūčio pabaigos nebus rastas diplomatinis sprendimas.
Visos trys šalys pasirašė 2015 metų susitarimą, kuriuo sankcijos buvo panaikintos mainais į Irano branduolinės programos apribojimus.
Spalio mėnesį baigsiančiame galioti susitarime numatytas „atšaukimo mechanizmas“, leidžiantis atkurti sankcijas.
„Aiškiai pasakėme, kad jei Iranas nenorės pasiekti diplomatinio sprendimo iki 2025 metų rugpjūčio pabaigos arba nepasinaudos pratęsimo galimybe, E3 yra pasirengusi aktyvuoti atšaukimo mechanizmą“, – laiške teigė grupės užsienio reikalų ministrai.
„Jei Iranas ir toliau pažeidinės savo tarptautinius įsipareigojimus, Prancūzija ir jos partneriai iš Vokietijos bei Britanijos rugpjūčio pabaigoje vėl įves pasaulinius ginklų, branduolinės įrangos ir bankininkystės apribojimus, kurie buvo panaikinti prieš 10 metų“, – trečiadienį socialiniame tinkle „X“ paskelbė Prancūzijos užsienio reikalų ministras Jeanas-Noelis Barrot (Žanas Noelis Baro).
A. Araghchi teigė, kad sankcijų sugrąžinimas būtų vertinamas neigiamai, tačiau numatomas to ekonominis poveikis „buvo perdėtas“.
2015 metų susitarimas, dar vadinamas Bendruoju išsamių veiksmų planų (JCPOA), faktiškai žlugo, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) 2018-aisiais, per savo pirmąją kadenciją, iš jo pasitraukė ir atnaujino Iranui griežtas sankcijas.
Europos šalys bandė išsaugoti susitarimą, o Iranas iš pradžių laikėsi jo sąlygų, bet vėliau padidino urano sodrinimo apimtis.
Anksčiau šiais metais Jungtinės Valstijos prisijungė prie Izraelio smogdamas Irano branduoliniams objektams. Izraelis pradėjo savo atakas, kai Vašingtonas ir Teheranas vis dar vykdė branduolines derybas, bet nuo to laiko jos nebuvo atnaujintos.
Vakarų valstybės jau seniai kaltina Iraną siekiant įgyti branduolinį ginklą, bet Irano vyriausybė griežtai neigia šiuos kaltinimus.
Dar prieš Izraelio puolimą Europa reiškė susirūpinimą dėl to, kad JT branduolinės energetikos priežiūros institucijos – Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) – inspektoriams nesuteikta prieiga prie Irano branduolinių objektų.
Po smūgių Iranas nutraukė bet kokį bendradarbiavimą su TATENA.
Praėjusį mėnesį A. Araghchi išsiuntė JT laišką, kuriame teigė, kad Europos šalys neturi teisės atkurti sankcijas.
Europos ministrai šį teiginį pavadino nepagrįstu.
