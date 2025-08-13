Irano saugumo vadovas žada tolesnę paramą Libano vyriausybei

Prieš Ali Larijani vizitą Iranas pareiškė nepritarimą vyriausybės planui nuginkluoti „Hezbollah“. Manoma, kad prieš pernai vykusį karą su Izraeliu ši grupuotė buvo geriau apginkluota už Libano kariuomenę.
„Jei (...) Libano žmonės kenčia, mes Irane taip pat pajusime šį skausmą ir bet kokiomis aplinkybėmis palaikysime brangius Libano žmones“, – Beirute žurnalistams sakė Irano nacionalinio saugumo tarybos vadovas.
Pasveikinti A. Larijani oro uoste susirinko dešimtys „Hezbollah“ šalininkų. Pakeliui iš oro uosto jis išlipo iš savo automobilio ir pasveikino minią, kuri skandavo palaikymo šūkius.
Skelbiama, kad vizito Libane metu A. Larijani surengs derybas su prezidentu Josephu Aounu (Žozefu Aunu) ir ministru pirmininku Nawafu Salamu, taip pat su parlamento pirmininku Nabihu Berri (Nabihu Beriu), kuris yra artimas „Hezbollah“.
Iranas pastaruoju metu patyrė nemažai nuostolių ilgalaikėje konfrontacijoje su Izraeliu, įskaitant birželį vykusį 12 dienų trukusį karą.
2024 metų lapkritį paskelbus paliaubas tarp „Hezbollah“ ir Izraelio, ši grupuotė smarkiai susilpnėjo, o naujoji Libano vyriausybė, remiama Jungtinių Valstijų, ėmėsi veiksmų, kad dar labiau ją pažabotų.
„Hezbollah“ yra vadinamosios Irano „pasipriešinimo ašies“ prieš Izraelį dalis. Irano „pasipriešinimo ašį" sudaro ginkluotos grupuotės regione, įskaitant islamistų grupuotę „Hamas“ Gazos Ruože ir Jemeno husių sukilėlius.
Gruodį islamistų sukilėliai nuvertė ilgametį Sirijos prezidentą Basharą al Assadą, kuris aprūpindavo ginklais Iraną ir „Hezbollah“. Po šio įvykio ginklų tiekimas į Libaną buvo nutrauktas.
Iranas skelbia griežtai prieštaraujantis Libano vyriausybės siekiui nuginkluoti „Hezbollah“, o pati grupuotė šį sprendimą pavadino „sunkia nuodėme“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!