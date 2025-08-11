Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Iranas teigia, kad šalyje lankysis JT branduolinės priežiūros tarnybos vadovo pavaduotojas

2025-08-11 10:34 / šaltinis: BNS
2025-08-11 10:34

Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Araghchi nurodė, kad pirmadienį Teherane lankysis Jungtinių Tautų (JT) branduolinės priežiūros tarnybos vadovo pavaduotojas.

Irano vėliava (nuotr. SCANPIX)

Tai bus pirmasis Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) aukšto rango pareigūno vizitas po to, kai Iranas praėjusį mėnesį po 12 dienų trukusio karo su Izraeliu nutraukė bendradarbiavimą su šia institucija.

0

Tai bus pirmasis Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) aukšto rango pareigūno vizitas po to, kai Iranas praėjusį mėnesį po 12 dienų trukusio karo su Izraeliu nutraukė bendradarbiavimą su šia institucija. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Rytoj vyksiančiose derybose su Agentūra daugiausia dėmesio skirsime naujai bendradarbiavimo sistemai (...). Kol nepasieksime susitarimo dėl naujos sistemos, bendradarbiavimas neprasidės“, – sekmadienį nurodė Irano užsienio reikalų ministras. 

Jis pridūrė, kad šis TATENA pareigūnas neplanuoja jokių patikrinimų ar vizitų į branduolinius objektus. 

Birželio 13 dieną Izraelis pradėjo plataus masto bombardavimo kampaniją, kurios metu žuvo keli Irano aukščiausio rango kariuomenės vadai ir branduolinės srities mokslininkai.

Irano valdžios institucijų duomenimis, Irane per Izraelio smūgius žuvo daugiau kaip 1 tūkst. žmonių. 

Išpuoliai sukėlė karą: į atakas Iranas Izraeliui atsakė dronų ir raketų ugnimi, per kurią žydų valstybėje, jos duomenimis, žuvo 28 žmonės. 

Birželio 21-ąją JAV prisijungė prie Izraelio karinės kampanijos ir atakavo tris branduolinius objektus Irane: Fordo, Natanzo ir Isfahano. Iranas atsakydamas į amerikiečių smūgius atakavo JAV bazę Katare.

Po 12 dienų trukusio karo Iranas ir Izraelis susitarė nutraukti ugnį.

Praėjusį mėnesį Teheranas oficialiai nutraukė bendradarbiavimą su TATENA, motyvuodamas tuo, kad agentūra nepasmerkė Izraelio ir JAV smūgių Irano branduoliniams objektams.

Izraelio išpuoliai sužlugdė balandžio mėnesį prasidėjusias Irano ir Jungtinių Valstijų derybas dėl branduolinės programos.

Šios derybos buvo aukščiausio lygio Teherano ir Vašingtono kontaktai nuo 2018-ųjų, kai JAV pasitraukė iš 2015-ųjų susitarimo dėl Irano branduolinės programos ir įvedė plataus masto sankcijas.

Tačiau po 12 dienų karo Iranas pareikalavo garantijų, kad prieš atnaujindamas bet kokias derybas su JAV nebus imtasi jokių karinių veiksmų prieš šalį. 

A. Araghchi neseniai nurodė, jog iš JAV pusės gavo pranešimus dėl derybų atnaujinimo, tačiau tvirtina, kad šiuo klausimu dar nėra viskas iki galo aišku.

Liepos pabaigoje Irano diplomatai surengė derybas su su kolegomis iš Vokietijos, Jungtinės Karalystės (JK) ir Prancūzijos, kurie pagrasino nuo rugpjūčio pabaigos pradėti taikyti sankcijas Teheranui, jei šis nepasieks susitarimo dėl savo branduolinės programos.

2015-ųjų Irano branduolinio susitarimo sąlyga leidžia atnaujinti JT sankcijas Teheranui, jei jų nepaisoma, taikant vadinamąjį grįžtamąjį mechanizmą.

Europos diplomatai siekia, kad pažanga būtų pasiekta iki rugpjūčio pabaigos, argumentuodami, kad susitarimas nustos galioti spalio mėnesį. 

„Mūsų ryšiai su europiečiais tęsiasi“, – sekmadienį sakė Irano ministras. 

Jis pridūrė, kad nauja derybų data dar nenustatyta. 

