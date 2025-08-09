Libanas pasmerkė Irano poziciją nepritarti „Hezbollah“ nusiginklavimui

Užsienio reikalų ministerija socialiniame tinkle „X“ parašė, kad „smerkia neseniai pono Ali Akbaro Velayati paskelbtus pareiškimus (...), kurie yra akivaizdus ir nepriimtinas kišimasis į Libano vidaus reikalus“.
„Kai kurie aukšto rango Irano pareigūnai ne kartą viršijo įgaliojimus, pateikdami nepagrįstus pareiškimus dėl Libano vidaus politikos sprendimų, kurie neturi jokios įtakos Islamo Respublikai“, – pridūrė ministerija.
Ministerija primena „Teherano vadovybei, kad Iranui būtų geriau, jei jis sutelktų dėmesį į savo žmonių problemas“.
„Hezbollah“ yra vadinamosios Irano „pasipriešinimo ašies“ prieš Izraelį dalis. Irano „pasipriešinimo ašį" sudaro ginkluotos grupuotės regione, įskaitant „Hamas“ Gazos Ruože ir Jemeno husių sukilėlius.
Iranas nepritaria Libano vyriausybės sprendimui nuginkluoti Teherano remiamą kovotojų grupuotę „Hezbollah“, šeštadienį pareiškė Irano aukščiausiojo lyderio ajatolos Ali Khamenei (Alio Chamenėjaus) vyresnysis patarėjas, pranešė naujienų agentūra „Tasnim“.
„Irano Islamo Respublika neabejotinai prieštarauja „Hezbollah“ nuginklavimui“, – sakė A. A. Velayati.
„Iranas visada rėmė Libano žmones ir pasipriešinimą ir toliau tai daro“, – pridūrė jis.
