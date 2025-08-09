Kalendorius
Rugpjūčio 9 d., šeštadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis

Libanas pasmerkė Irano poziciją nepritarti „Hezbollah“ nusiginklavimui

2025-08-09 20:17 / šaltinis: BNS / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-08-09 20:17

Libanas šeštadienį pasmerkė „akivaizdų ir nepriimtiną Irano kišimąsi“ po Islamo Respublikos aukščiausiojo lyderio patarėjo pareiškimo, kad jo šalis nepritaria jo sąjungininkės „Hezbollah“ nusiginklavimui.

Asociatyvi (nuotr. SCANPIX)

Libanas šeštadienį pasmerkė „akivaizdų ir nepriimtiną Irano kišimąsi“ po Islamo Respublikos aukščiausiojo lyderio patarėjo pareiškimo, kad jo šalis nepritaria jo sąjungininkės „Hezbollah“ nusiginklavimui.

REKLAMA
1

Užsienio reikalų ministerija socialiniame tinkle „X“ parašė, kad „smerkia neseniai pono  Ali Akbaro Velayati paskelbtus pareiškimus (...), kurie yra akivaizdus ir nepriimtinas kišimasis į Libano vidaus reikalus“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kai kurie aukšto rango Irano pareigūnai ne kartą viršijo įgaliojimus, pateikdami nepagrįstus pareiškimus dėl Libano vidaus politikos sprendimų, kurie neturi jokios įtakos Islamo Respublikai“, – pridūrė ministerija.

REKLAMA
REKLAMA

Ministerija primena „Teherano vadovybei, kad Iranui būtų geriau, jei jis sutelktų dėmesį į savo žmonių problemas“.

REKLAMA

„Hezbollah“ yra vadinamosios Irano „pasipriešinimo ašies“ prieš Izraelį dalis. Irano „pasipriešinimo ašį" sudaro ginkluotos grupuotės regione, įskaitant „Hamas“ Gazos Ruože ir Jemeno husių sukilėlius. 

Iranas nepritaria Libano vyriausybės sprendimui nuginkluoti Teherano remiamą kovotojų grupuotę „Hezbollah“, šeštadienį pareiškė Irano aukščiausiojo lyderio ajatolos Ali Khamenei (Alio Chamenėjaus) vyresnysis patarėjas, pranešė naujienų agentūra „Tasnim“.

„Irano Islamo Respublika neabejotinai prieštarauja „Hezbollah“ nuginklavimui“, – sakė A. A. Velayati. 

„Iranas visada rėmė Libano žmones ir pasipriešinimą ir toliau tai daro“, – pridūrė jis. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų