Po sprogimo žuvo šeši Libano kariai

Pagal lapkritį sudarytas paliaubas, kuriomis buvo užbaigtas neseniai vykęs karas tarp Izraelio ir Irano remiamos „Hezbollah“, kariuomenė dislokuota Pietų Libane, kur siekia sunaikinti ten įsikūrusią kovotojų grupuotės infrastruktūrą.
Šios mirtys įvyko Libanui sprendžiant keblų „Hezbollah“ nusiginklavimo klausimą. Šią savaitę Libano ministrų kabinetas antradienį pavedė kariuomenei parengti planą dėl „Hezbollah“ nuginklavimo iki metų pabaigos. Irano remiama kovotojų grupuotė atmetė Beiruto planą ją nuginkluoti.
Iranas šeštadienį pareiškė, kad nepritaria Libano vyriausybės sprendimui.
Kariuomenės pranešime teigiama, kad preliminariai žuvo šeši kariai, o kiti buvo sužeisti, „kariuomenės daliniui tikrinant ginklų sandėlį Vadi Zibkine“ Tyro rajone netoli Izraelio sienos.
Jame priduriama, kad vyksta tyrimai sprogimo priežasčiai nustatyti.
Šaltinis, kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga, nes nebuvo įgaliotas su žiniasklaida, naujienų agentūrai AFP sakė sprogimas įvyko „Hezbollah“ karinėje bazėje“.
Pasak jo, incidentas įvyko, kai kariai „šalino šaudmenis ir nesprogusius sprogmenis, likusius po neseniai vykusio karo“ tarp Izraelio ir „Hezbollah“.
Kariuomenė dar nepaskelbė jokio pareiškimo, tačiau prezidentas Josephas Aounas sakė, kad kalbėjosi su kariuomenės vadu Rodolphe'u Haykalu apie „skausmingą incidentą“, kurio metu žuvo ir buvo sužeista keletas karių.
Prezidentūros teigimu, sprogimas įvyko, kai inžinerijos padalinys šalino ir neutralizavo sprogmenis.
Libano ministras pirmininkas Nawafas Salamas socialiniame tinkle „X“ pagerbė karius, kurie žuvo „vykdydami savo nacionalinę pareigą“.
Pranešimas paskelbtas po to, kai Jungtinių Tautų (JT) laikinųjų pajėgų Libane UNIFIL atstovas spaudai Andrea Tenenti pareiškė, kad kariai toje pačioje vietovėje „aptiko didžiulį įtvirtintų tunelių tinklą“.
JT atstovas spaudai Farhanas Haqas žurnalistams sakė, kad taikdariai ir libaniečių kariai rado „tris bunkerius, artilerijos pabūklus, raketų paleidimo įrenginius, šimtus sprogstamųjų sviedinių ir raketų, prieštankinių minų ir apie 250 paruoštų naudoti savadarbių sprogstamųjų įtaisų“.
