„Hamas“ Izraelio planą užimti Gazos miestą vadina „nauju karo nusikaltimu“

„Sionistų kabineto pritarimas planams okupuoti Gazos miestą ir iškeldinti jo gyventojus yra naujas karo nusikaltimas, kurį okupacinė kariuomenė ketina įvykdyti miesto atžvilgiu, – sakoma grupuotės pareiškime. – Įspėjame nusikalstamą okupaciją, kad ši nusikalstama avantiūra jai brangiai kainuos ir nebus lengvas pasivaikščiojimas.“
Be to, „Hamas“ perspėjo Izraelio vyriausybę, kad Gazos miesto užėmimas reikštų įkaitų, kurie vis dar laikomi Palestinos teritorijoje, „paaukojimą“.
„Sprendimas okupuoti Gazą patvirtina, kad nusikaltėliui (Izraelio ministrui pirmininkui Benjaminui) Netanyahu ir jo nacių vyriausybei nerūpi jų belaisvių likimas, – sakoma „Hamas“ pareiškime. – Jie supranta, kad plėsti agresiją reiškia juos paaukoti“.
