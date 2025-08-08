Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

„Hamas“ Izraelio planą užimti Gazos miestą vadina „nauju karo nusikaltimu“

2025-08-08 14:39 / šaltinis: ELTA
2025-08-08 14:39

Gazos Ruožą valdantis islamistų judėjimas „Hamas“ penktadienį pasmerkė Izraelio vyriausybės planą perimti Gazos miesto kontrolę, pavadindamas jį „nauju karo nusikaltimu“, ir perspėjo, kad ši operacija jam „brangiai kainuos“.

Gazos Ruožas (nuotr. SCANPIX)

0

„Sionistų kabineto pritarimas planams okupuoti Gazos miestą ir iškeldinti jo gyventojus yra naujas karo nusikaltimas, kurį okupacinė kariuomenė ketina įvykdyti miesto atžvilgiu, – sakoma grupuotės pareiškime. – Įspėjame nusikalstamą okupaciją, kad ši nusikalstama avantiūra jai brangiai kainuos ir nebus lengvas pasivaikščiojimas.“

TAIP PAT SKAITYKITE:

Be to, „Hamas“ perspėjo Izraelio vyriausybę, kad Gazos miesto užėmimas reikštų įkaitų, kurie vis dar laikomi Palestinos teritorijoje, „paaukojimą“.

„Sprendimas okupuoti Gazą patvirtina, kad nusikaltėliui (Izraelio ministrui pirmininkui Benjaminui) Netanyahu ir jo nacių vyriausybei nerūpi jų belaisvių likimas, – sakoma „Hamas“ pareiškime. – Jie supranta, kad plėsti agresiją reiškia juos paaukoti“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

