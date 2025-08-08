Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Izraelio kabinetas pritarė Netanyahu planui okupuoti Gazos miestą

2025-08-08 06:14 / šaltinis: ELTA
2025-08-08 06:14

Izraelio saugumo kabinetas penktadienį ryte pritarė ministro pirmininko Benjamino Netanyahu pasiūlymui karine jėga perimti Gazos miesto kontrolę ir nuginkluoti Palestinos smogikų organizaciją „Hamas“, teigiama B. Netanyahu kanceliarijos išplatintame pranešime.

Benjaminas Netanyahu (nuotr. SCANPIX)

Pareiškime nurodoma, kad kabinetas pritarė tam, jog Izraelio kariuomenė perimtų šiaurinėje ruožo dalyje esantį Gazos miestą, tuo pat metu teikiant humanitarinę pagalbą civiliams gyventojams už mūšių zonų ribų.

Pareiškime nurodoma, kad kabinetas pritarė tam, jog Izraelio kariuomenė perimtų šiaurinėje ruožo dalyje esantį Gazos miestą, tuo pat metu teikiant humanitarinę pagalbą civiliams gyventojams už mūšių zonų ribų.

B. Netanyahu kanceliarija pranešė, kad kabinetas patvirtino premjero planą, pagal kurį mainais į daugiau nei 22 mėnesius besitęsiančio karo pabaigą numatoma nuginkluoti „Hamas“, grąžinti Izraeliui įkaitus, demilitarizuoti Gazos Ruožą ir šioje teritorijoje užtikrinti „Izraelio saugumo kontrolę“.

Plane taip pat numatyta, kad teritoriją turėtų valdyti „alternatyvi civilinė vyriausybė – ne „Hamas“ ir ne Palestinos savivalda“.

Plane nenurodyta, ar Izraelis sieks perimti visą Gazos Ruožą, nors B. Netanyahu ketvirtadienį sakė, kad tai yra jo plano dalis.

Ketvirtadienį B. Netanyahu JAV transliuotojui „Fox News“ sakė: „Siekdami užtikrinti savo saugumą, ketiname pašalinti „Hamas“ iš Gazos Ruožo, sudaryti sąlygas gyventojams išsilaisvinti ir perduoti jį civilinei valdžiai, kuri nebūtų „Hamas“ ar kas kitas, kas pasisako už Izraelio sunaikinimą“.

„Štai ką mes norime padaryti, – interviu ištraukoje sakė B. Netanyahu. – Norime išsilaisvinti patys ir išlaisvinti Gazos gyventojus nuo siaubingo „Hamas“ teroro.“

Planas buvo patvirtintas po daugiau nei 10 valandų trukusio Saugumo kabineto posėdžio, kuris baigėsi penktadienio rytą.

Apskaičiuota, kad Izraelis šiuo metu kontroliuoja apie 75 proc. iš esmės sunaikintos teritorijos, kurioje gyvena apie 2 mln. palestiniečių.

Izraelio žiniasklaida pranešė, kad visiškai okupacijai užbaigti Izraelio kariuomenei gali prireikti iki pusės metų.

