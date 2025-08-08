Kalendorius
Rugpjūčio 8 d., penktadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

„Hamas“ Izraelio planą dėl Gazos vadina „nauju karo nusikaltimu“

2025-08-08 14:02 / šaltinis: BNS
2025-08-08 14:02

Islamistų grupuotė „Hamas“ penktadienį pasmerkė Izraelio vyriausybės planą perimti Gazos miesto kontrolę pavadinusi tai „nauju karo nusikaltimu“ ir perspėjo, kad tai žydų valstybei brangiai kainuos.

Izraelio kariuomenė sako Gazoje užėmusi parlamentą, kitas „Hamas“ valdomas institucijas (aut. JALAA MAREY) (nuotr. SCANPIX)

Islamistų grupuotė „Hamas“ penktadienį pasmerkė Izraelio vyriausybės planą perimti Gazos miesto kontrolę pavadinusi tai „nauju karo nusikaltimu“ ir perspėjo, kad tai žydų valstybei brangiai kainuos.

REKLAMA
0

„Sionistų kabineto pritarimas planams užimti Gazos miestą ir evakuoti jo gyventojus yra naujas karo nusikaltimas, kurį okupacinė armija ketina įvykdyti prieš miestą“, – teigiama grupuotės pareiškime.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Įspėjame nusikalstamą okupaciją, kad ši nusikalstama avantiūra jai kainuos brangiai ir nebus lengva kelionė“, – nurodoma jame.

REKLAMA
REKLAMA

Anksčiau pranešta, kad Izraelio saugumo kabinetas patvirtino ministro pirmininko Benjamino Netanyahu (Benjamino Netanjahu) pasiūlytą planą, pagal kurį kariuomenė perims Gazos miesto kontrolę.

REKLAMA

Pagal planą, kuriame žadama nugalėti islamistų grupuotę „Hamas“ Gazos Ruože, Izraelio kariuomenė „ruošis perimti Gazos miesto kontrolę, kol civiliams gyventojams skirstys humanitarinę pagalbą už kovos zonų ribų“, teigiama pareiškime.

Ketvirtadienį sukvietęs savo saugumo kabinetą B. Netanyahu sakė, kad Izraelis planuoja visiškai perimti Gazos Ruožo kontrolę, bet nesiekia jo valdymo.

Kritikos šiam Izraelio planui jau pažėrė Vokietija, Kinija, Jungtinė Karalystė bei JT. Turkija paragino tarptautinę bendruomenę užkirsti kelią minimam Izraelio planui.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų