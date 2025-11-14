 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Skaudi žinia – mirė verslininkas Darius Šoparas

2025-11-14 20:52
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-14 20:52

Penktadienio vakarą paaiškėjo skaudi netektis – mirė gerai žinomas Lietuvos verslininkas Darius Šoparas. „Creative Partner“ įkūrėjas ir vienas elektroninių sąskaitų sistemos „Sąskaita123“ bendraautorių buvo plačiai vertinamas technologijų ir verslumo bendruomenėje.

Darius Šoparas (nuotr. soc. tinklų / 123rf.com)

Penktadienio vakarą paaiškėjo skauli netektis – mirė gerai žinomas Lietuvos verslininkas Darius Šoparas. „Creative Partner" įkūrėjas ir vienas elektroninių sąskaitų sistemos „Sąskaita123" bendraautorių buvo plačiai vertinamas technologijų ir verslumo bendruomenėje.

3

Žinia apie jo mirtį socialiniuose tinkluose pasidalijo Julius Venskus.

Atsisveikino jautriais žodžiais

„Su neapsakomu liūdesiu ir širdgėla atsisveikiname su Tavimi, brangus Dariau.

Tu buvai variklis, įkvėpėjas ir tikras draugas.

Tavo energija, aštrus protas ir nuoširdus juokas kūrė aplinką, kurioje kiekvienas iššūkis atrodė įveikiamas. Buvai visada pasiruošęs padėti ne tik su „kodu“, bet ir su gyvenimo „algoritmais“.

Šiandien mes visi ieškome atsakymo į vienintelį klausimą: „Kur tavo backup, kad galėtume tave atstatyti?“ Deja, suprantame, kad kai kurios sistemos yra nepakeičiamos.

Ilsėkis ramybėje, mielas drauge. Tavo paliktas pėdsakas mūsų gyvenimuose ir darbuose yra pats geriausias „legacy code“, kurį mes su pasididžiavimu palaikysime ir tobulinsime. Amžinai liksi mūsų atmintyje.

Nuoširdžiai užjaučiame artimuosius.“

