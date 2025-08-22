Iranui prireikė Baltarusijos pagalbos: atskleidė slaptus prašymus

Karas tarp Irano ir Izraelio prasidėjo birželio 13 d., o birželio 24 d. abi šalys susitarė dėl ugnies nutraukimo. Tačiau vos po kelių valandų nuo paliaubų paskelbimo šalys atnaujino tarpusavio atakas. Nepaisant šių pradinių pažeidimų, paliaubos iki šiol išlieka galioti.
Izraelis po Irano atakos 2025-06-19(21 nuotr.)
Irano raketos smogė ligoninei Izraelio pietuose
Irano raketa pataikė į ligoninę Izraelio pietuose (Reuters nuotr.)
Rugpjūčio 20 d. Minske Baltarusijos diktatorius Aliaksandras Lukašenka susitiko su Irano prezidentu Masudu Pezeshkianu.
Oficialioje darbotvarkėje daugiausia dėmesio skirta prekybai, investicijoms ir platesniam bendradarbiavimui, tačiau, pasak Ukrainos žvalgybos, už uždarų durų Teheranas taip pat prašė Baltarusijos pagalbos kariniam ir techniniam palaikymui.
„Skirtingai nei Rusija, Baltarusija yra mažiau ribojama sankcijų karinėje-techninėje srityje ir galėtų tapti kanalu, padedančiu atkurti Irano gynybos pajėgumus“, – teigiama pranešime.
Iranas ir Baltarusija – Kremliaus sąjungininkai kare prieš Ukrainą
Teheranas ir Minskas yra Maskvos sąjungininkai kare prieš Ukrainą. Iranas tiekė Rusijai dronus ir balistines raketas, naudotas atakoms prieš Ukrainą, o Baltarusija suteikė Kremliui galimybę naudotis savo teritorija kaip baze operacijoms prieš Ukrainą.
Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis (nuotr. SCANPIX)
Žvalgybos duomenimis, Iranas taip pat siekia Baltarusijos pagalbos sprendžiant elektros energijos gamybos įrangos bei žemės ūkio technikos trūkumo problemą, rašo „Kyiv Independent“.
„Minskui tai suteikia galimybę įsitraukti į projektus, kurie gerokai viršija oficialiai paskelbtas temas. Iranas planuoja naudoti Baltarusiją kaip dar vieną kanalą sankcionuotoms prekėms gauti“, – teigia žvalgyba.
