Chaosas Rusijoje: po dronų atakos – daugybė vėluojančių traukinių

Maskvos Paveleckio stotyje ėmė būriuotis žmonės, traukiniai vėluoja.
Tvarkaraščiai rodo, kad vėluoja bent 50 traukinių. Kai kurie – net keturias valandas.
Siekiant suvaldyti situaciją, trumpinamas traukinių stovėjimo laikas.
Ukrainos dronai naktį iš ketvirtadienio į penktadienį puolė Voronežo sritį. Kaip pranešė regiono vadovas Aleksandras Gusevas, buvo apgadintas vienas energetikos objektas.
„Be elektros liko keletas kaimų, sulaikyti keletas keleivinių traukinių“, – pranešė jis.
Nauja ataka prieš „Družba“ naftotiekį vėl sustabdė naftos tekėjimą į Vengriją
Ukrainos kariuomenė pranešė vėl atakavusi Rusijos naftotiekį „Družba“, kuriuo nafta teka Vengrijos ir Slovakijos kryptimi. Kovinių dronų taikinys buvo Unečos siurblinė Vakarų Rusijos Briansko srityje, tinkle „Telegram“ pranešė Ukrainos dronų dalinio vadas Robertas Bovdis.
Vengrijos užsienio reikalų ministras Peteris Szijjartas feisbuke rašė, kad naftos tekėjimas į Vengriją nutrauktas. Jis kalbėjo apie dar vieną ataką prieš jo šalies energetinį saugumą. Jau pirmadienį smūgis kitai „Družba“ naftotiekio siurblinei buvo sustabdęs naftos tiekimą; antradienį jį pavyko atnaujinti.
„48 valandos remontui“, – rašė R. Bovdis šį kartą ir vengriškai pridūrė: „Rusai, dinkit!"
Kaimynių Vengrijos ir Rusijos santykiai yra įtempti. Anot Kyjivo, premjero Viktoro Orbano vyriausybė palaiko pernelyg glaudžius ryšius su Maskva ir blokuoja Ukrainos priėmimą į ES.
