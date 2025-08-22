Rusija Europoje pradėjo propagandinę kampaniją „Rusija man ne priešas“

Pasa naujienų agentūros „Ukrinform“, apie tai platformoje „Telegram“ pranešė Ukrainos Nacionalinės saugumo ir gynybos tarybos Kovos su dezinformacija centras.
„Rusija pradėjo propagandinę kampaniją „Rusija man ne priešas“, kuri pasiekė Rumuniją. Vykdant hibridinę Kremliaus kampaniją, kuria siekiama sukurti „taikios partnerystės“ iliuziją, miestuose pasirodo lipdukai su šia žinute. Tokiomis įtakos priemonėmis Rusija siekia pavaizduoti save kaip taikdarę, sumenkinti savo nusikaltimus ir sėti nesantaiką Europos visuomenėse“, – teigiama centro pranešime.
Pažymima, kad panašūs veiksmai jau buvo užfiksuoti Prancūzijoje ir Italijoje, jų ypač aktyviai imasi prorusiškos organizacijos.
Centras pridūrė, kad kampanijos tikslas – pakirsti piliečių pasitikėjimą teisine valstybe ir demokratinėmis institucijomis jų šalyse, sukelti abejonių dėl euroatlantinio kurso ir diskredituoti paramą Ukrainai.
Kaip pranešė „Ukrinform“, nuo plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios Rusija gerokai suintensyvino hibridines atakas prieš ypatingos svarbos ES infrastruktūrą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!