TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Rusija Europoje pradėjo propagandinę kampaniją „Rusija man ne priešas“

2025-08-22 09:41 / šaltinis: ELTA
2025-08-22 09:41

Rusija Europoje pradėjo propagandinę kampaniją, kurios šūkis – „Rusija man ne priešas". Lipdukai su šia žinute pasirodė Rumunijoje, Prancūzijoje ir Italijoje.

Kremlius (nuotr. SCANPIX)

Rusija Europoje pradėjo propagandinę kampaniją, kurios šūkis – „Rusija man ne priešas“. Lipdukai su šia žinute pasirodė Rumunijoje, Prancūzijoje ir Italijoje.

1

Pasa naujienų agentūros „Ukrinform“, apie tai platformoje „Telegram“ pranešė Ukrainos Nacionalinės saugumo ir gynybos tarybos Kovos su dezinformacija centras.

„Rusija pradėjo propagandinę kampaniją „Rusija man ne priešas“, kuri pasiekė Rumuniją. Vykdant hibridinę Kremliaus kampaniją, kuria siekiama sukurti „taikios partnerystės“ iliuziją, miestuose pasirodo lipdukai su šia žinute. Tokiomis įtakos priemonėmis Rusija siekia pavaizduoti save kaip taikdarę, sumenkinti savo nusikaltimus ir sėti nesantaiką Europos visuomenėse“, – teigiama centro pranešime.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pažymima, kad panašūs veiksmai jau buvo užfiksuoti Prancūzijoje ir Italijoje, jų ypač aktyviai imasi prorusiškos organizacijos.

Centras pridūrė, kad kampanijos tikslas – pakirsti piliečių pasitikėjimą teisine valstybe ir demokratinėmis institucijomis jų šalyse, sukelti abejonių dėl euroatlantinio kurso ir diskredituoti paramą Ukrainai.

Kaip pranešė „Ukrinform“, nuo plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios Rusija gerokai suintensyvino hibridines atakas prieš ypatingos svarbos ES infrastruktūrą.

