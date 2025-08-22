Žiniasklaida: JAV uždraudė dalintis žvalgybos informacija apie Rusijos ir Ukrainos derybas

Anot leidinio, direktyva išleista prieš kelias savaites.
Agentūros buvo įpareigotos nesidalinti informacija
Joje nurodoma, kad visa informacija apie Rusijos ir Ukrainos taikos derybas neturi būti dalijamasi su JAV sąjungininkų žvalgybos partneriais.
Agentūros buvo įpareigotos nesidalinti informacija su vadinamąja „Five Eyes“ sąjunga, kurią sudaro JAV, Jungtinė Karalystė, Kanada, Australija ir Naujoji Zelandija.
Leidinio šaltiniai sako, kad direktyva visą informaciją, susijusią su Rusijos ir Ukrainos taikos derybomis, klasifikavo kaip „NOFORN“ (nedalyti užsienyje), o tai reiškia, kad informacija negali būti perduodama jokiai kitai šaliai ar užsienio piliečiams.
Vienintelė informacija, kuria galima dalytis, yra ta, kuri jau buvo viešai paskelbta.
Atrodo, kad memorandumas nedraudžia dalytis diplomatine informacija, surinkta kitais būdais, nesusijusiais su JAV žvalgybos bendruomene, arba karinių operacijų informacija, nesusijusia su derybomis.
