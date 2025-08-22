Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Žiniasklaida: JAV uždraudė dalintis žvalgybos informacija apie Rusijos ir Ukrainos derybas

2025-08-22 08:57
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
2025-08-22 08:57
2025-08-22 08:57

JAV nacionalinės žvalgybos direktorė Tulsi Gabbard uždraudė dalytis žvalgybos informacija apie Rusijos ir Ukrainos derybas su partneriais, skelbia „CBS News“.

Trumpo ir Europos lyderių derybos (nuotr. SCANPIX)
20

JAV nacionalinės žvalgybos direktorė Tulsi Gabbard uždraudė dalytis žvalgybos informacija apie Rusijos ir Ukrainos derybas su partneriais, skelbia „CBS News“.

1

Anot leidinio, direktyva išleista prieš kelias savaites.

Agentūros buvo įpareigotos nesidalinti informacija

Joje nurodoma, kad visa informacija apie Rusijos ir Ukrainos taikos derybas neturi būti dalijamasi su JAV sąjungininkų žvalgybos partneriais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Agentūros buvo įpareigotos nesidalinti informacija su vadinamąja „Five Eyes“ sąjunga, kurią sudaro JAV, Jungtinė Karalystė, Kanada, Australija ir Naujoji Zelandija.

Į Baltuosius rūmus atvyksta Europos lyderiai
(20 nuotr.)
(20 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Į Baltuosius rūmus atvyksta Europos lyderiai

Leidinio šaltiniai sako, kad direktyva visą informaciją, susijusią su Rusijos ir Ukrainos taikos derybomis, klasifikavo kaip „NOFORN“ (nedalyti užsienyje), o tai reiškia, kad informacija negali būti perduodama jokiai kitai šaliai ar užsienio piliečiams.

Vienintelė informacija, kuria galima dalytis, yra ta, kuri jau buvo viešai paskelbta.

Atrodo, kad memorandumas nedraudžia dalytis diplomatine informacija, surinkta kitais būdais, nesusijusiais su JAV žvalgybos bendruomene, arba karinių operacijų informacija, nesusijusia su derybomis.

TOLIAU SKAITYKITE
