  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Kim Jong Unas įteikė apdovanojimus už Rusiją prieš Ukrainą kovojusiems kariams

2025-08-22 08:11 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-22 08:11

Penktadienį naujose Šiaurės Korėjos valstybinės žiniasklaidos paskelbtose nuotraukose matyti, kaip lyderis Kim Jong Unas klūpi priešais karių, žuvusių kovojant už Rusiją prieš Ukrainą, portretus ir laiko apkabinęs emocijų neslepiantį kareivį, kuriam pavyko išgyventi šį konfliktą.

Kim Jong Unas (nuotr. SCANPIX)

Penktadienį naujose Šiaurės Korėjos valstybinės žiniasklaidos paskelbtose nuotraukose matyti, kaip lyderis Kim Jong Unas klūpi priešais karių, žuvusių kovojant už Rusiją prieš Ukrainą, portretus ir laiko apkabinęs emocijų neslepiantį kareivį, kuriam pavyko išgyventi šį konfliktą.

0

Ištaigingos ceremonijos nuotraukose matyti, kaip susijaudinęs Kim Jong Unas įteikia medalius, deda juos prie žuvusiųjų portretų ir guodžia grįžusius karius, o Pchenjano vadovybė sveikina karius kaip „didvyrius“, kurie paaukojo savo jaunystę ir gyvybes.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pietų Korėjos ir Vakarų žvalgybos agentūrų teigimu, 2024 m. Šiaurės Korėja į Rusiją – daugiausia į Kursko regioną – išsiuntė daugiau nei 10 000 karių, taip pat artilerijos sviedinių, raketų ir ilgojo nuotolio raketų sistemų.

Seulas pranešė, kad kovodami už Rusiją žuvo apie 600 Šiaurės Korėjos karių, dar keli tūkstančiai jų buvo sužeisti.

Nuotraukose matyti, kad per ceremoniją, vykusią Darbininkų partijos būstinėje Pchenjane, ant scenos buvo sustatyti žuvusių karių portretai su jų vardais.

Ceremonijos metu Kim Jong Unas pagyrė „puikius“ karius, kurie „su didžiule garbe“ grįžo namo, atlaikę „kulkų ir bombų krušą lemtingame kare svetimoje šalyje“, pranešė oficialioji Pchenjano Korėjos centrinė naujienų agentūra (KCNA).

Vienoje iš KCNA paskelbtų nuotraukų matyti, kaip susijaudinęs Kim Jong Unas apkabina sugrįžusį karį, kuris per ceremoniją atrodė priblokštas ir stovėjo veidą prispaudęs prie lyderio krūtinės.

Lyderis taip pat buvo užfiksuotas klūpintis priešais žuvusio kareivio portretą, kad atiduotų pagarbą, bei dedantis medalius ir gėles prie žuvusiųjų nuotraukų.

Kim Jong Unas asmeniškai suteikė „KLDR (Šiaurės Korėjos) didvyrio“ vardą vadams, kurie kovojo užsienio operacijose ir „atliko neeilinių žygdarbių“, pranešė KCNA.

Be to, jis padėjo gėlių prie paminklinės sienos ir susitiko su gedinčiomis šeimomis, kad jas paguostų ir pasidalytų su jomis „netekties skausmu“.

Šiaurės Korėja tik balandžio mėnesį patvirtino siuntusi karius į Rusijos karą Ukrainoje, ir pripažino, kad jos kariai mūšiuose patyrė gyvosios jėgos nuostolių.

Siekdamas užbaigti konfliktą, JAV prezidentas Donaldas Trumpas pastarosiomis dienomis surengė aukšto lygio derybas su Rusijos ir Ukrainos vadovais, tačiau nuo to laiko apčiuopiamos pažangos nepadaryta.

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas Kim Jong Unui adresuotame laiške Ukrainoje kariavusius Šiaurės Korėjos karius pavadino „didvyriais“, praėjusią savaitę pranešė valstybinė Pchenjano žiniasklaida.

Vašingtonas teigia, kad yra įrodymų, jog Rusija mainais už pagalbą kovoje su Ukraina didina pagalbos Šiaurės Korėjai apimtis, be kita ko, pažangių kosmoso ir palydovinių technologijų srityje.

Analitikų teigimu, palydovų paleidimo įrenginiai ir tarpkontinentinės balistinės raketos yra konstruojami tokių pačių ar panašių technologijų pagrindu.

Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
Per Rusijos ataką Vakarų Ukrainoje smogta amerikiečių gamyklai
Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis užsimena apie daugiau kontratakų (3)
Volodymyras Zelenskis, Vladimiras Putinas, Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
Donaldas Trumpas žada per dvi savaites įvertinti taikos tarp Ukrainos ir Rusijos perspektyvas
Emmanuelis Macronas, Donaldas trumpas (nuotr. SCANPIX)
Signalas Rusijai: Trumpas spaudžiamas dislokuoti naikintuvus su Ukraina besiribojančioje šalyje (9)

