JAV staiga sustabdė vizų išdavimą sunkvežimių vairuotojams iš užsienio

„Nedelsiant sustabdome visų komercinių sunkvežimių vairuotojų darbo vizų išdavimą“, – platformoje „X“ paskelbė M. Rubio.
„Didėjantis užsienio vairuotojų, JAV keliuose vairuojančių didelius vilkikus su puspriekabėmis, skaičius kelia pavojų amerikiečių gyvybėms ir atima pragyvenimo šaltinį iš amerikiečių sunkvežimių vairuotojų“, – rašė jis.
M. Rubio tokį sprendimą priėmė po to, kai vienas sunkvežimio vairuotojas buvo apkaltintas viename iš Floridos greitkelių pražudęs tris žmones, kai mėgino apsisukti, pažeisdamas kelių eismo taisykles.
Pasak federalinių pareigūnų, iš Indijos kilęs Harjinderis Singhas, kaip įtariama, nelegaliai atvyko į Jungtines Valstijas iš Meksikos, o po avarijos paaiškėjo, kad jis neturi pakankamų anglų kalbos žinių.
Ši byla sulaukė didelio žiniasklaidos dėmesio, apie ją daug kalbėjo D. Trumpo Respublikonų partijos kontroliuojamos Floridos pareigūnai, o gubernatoriaus pavaduotojas ketvirtadienį kartu su imigracijos agentais išskrido į Kaliforniją, kad asmeniškai išduotų H. Singhą.
Avarija įgavo politinį aspektą, nes H. Singhas verslo licenciją gavo ir gyveno Kalifornijoje, kurią valdo su respublikonais konkuruojanti Demokratų partija ir kuri priešinasi D. Trumpo griežtoms imigracijos priemonėms.
D. Trumpo administracija pareiškė, kad dėl įvykio yra kaltas Kalifornijos gubernatorius Gavinas Newsomas, mat būtent jo valdoma valstija išdavė H. Singhui licenciją.
G. Newsomo biuras atsakė, kad leidimą dirbti H. Singhui išdavė D. Trumpo vadovaujama federalinė vyriausybė, o Kalifornija bendradarbiavo vykdant jo ekstradiciją.
Dar iki avarijos respublikonai įstatymų leidėjai, kalbėdami apie užsieniečius sunkvežimių vairuotojus, minėdavo didėjantį avarijų skaičių, tačiau jokių įrodymu, leidžiančių spręsti, kad tai yra tiesiogiai susiję su imigrantais, nepateikė.
Birželį transporto sekretorius Seanas Duffy‘is išleido nurodymą, kad sunkvežimių vairuotojai privalo mokėti anglų kalbą.
Jungtinėse Valstijose sunkvežimių vairuotojai, norėdami gauti verslo licenciją, privalo išlaikyti egzaminą, kurio metu nuo seno vertinama, ar jų anglų kalbos žinios yra pakankamos suprasti pagrindinius dalykus, pavyzdžiui, kelio ženklus.
Tačiau 2016 m. buvusio prezidento Baracko Obamos patvirtintose gairėse, kurias S. Duffy paskiau atšaukė, valdžios institucijoms buvo nurodyta nedrausti sunkvežimių vairuotojams vairuoti vien dėl nepakankamų kalbos žinių.
Atsižvelgiant į paklausą, federalinės statistikos duomenimis, iš užsienio kilusių sunkvežimių vairuotojų skaičius Jungtinėse Valstijose 2000-2021 m. išaugo daugiau nei dvigubai ir pasiekė 720 000.
Iš užsienio kilę vairuotojai šiuo metu sudaro 18 proc. visų vilkikų vairuotojų – tai atitinka visos Jungtinių Valstijų darbo rinkos rodiklius, tačiau profesijos, kuri ilgą laiką buvo tapatinama su baltaodžių darbininkų klase, atžvilgiu toks rodiklis yra gana neįprastas.
Pramonės grupių duomenimis, daugiau nei pusė iš užsienio kilusių vairuotojų yra iš Lotynų Amerikos, o pastaraisiais metais nemažai jų atvyko ir iš Indijos bei Rytų Europos šalių, ypač Ukrainos.
