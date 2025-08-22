Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Donaldas Trumpas žada per dvi savaites įvertinti taikos tarp Ukrainos ir Rusijos perspektyvas

2025-08-22 06:54 / šaltinis: BNS
2025-08-22 06:54

Donaldas Trumpas ketvirtadienį nustatė dviejų savaičių terminą taikos deryboms tarp Rusijos ir Ukrainos įvertinti.

Volodymyras Zelenskis, Vladimiras Putinas, Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas

Donaldas Trumpas ketvirtadienį nustatė dviejų savaičių terminą taikos deryboms tarp Rusijos ir Ukrainos įvertinti.

0

„Sakyčiau, kad per dvi savaites sužinosime vienaip ar kitaip“, – teigė jis interviu telefonu, paklaustas apie galimybes sudaryti taikos susitarimą.

„Po to galbūt turėsime imtis kitokios taktikos“, – neišsiplėsdamas sakė D. Trumpas televizijos „Newsmax“ vedėjui Toddui Starnesui.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Siekdamas užbaigti trejus su puse metų trunkantį karą Ukrainoje, JAV prezidentas Donaldas Trumpas praėjusį penktadienį Aliaskoje susitiko su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu, o po to į Vašingtoną atskiroms deryboms pasikvietė Ukrainos prezidentą V. Zelenskį ir Europos lyderius.

Respublikonas, kuris per praėjusių metų prezidento rinkimus pažadėjo užbaigti karą per vieną dieną, iki šiol nesugebėjo pasiekti jokio didesnio proveržio.

Per susitikimą Aliaskoje nepavyko pasiekti susitarimo, o D. Trumpas atsisakė reikalavimo iš pradžių sudaryti paliaubas.

Susitikimai su Ukrainos ir Europos lyderiais suteikė vilčių, kad V. Putinas ir V. Zelenskis galėtų tiesiogiai susitikti taikos viršūnių susitikime, nes iš pradžių atrodė, kad abu lyderiai yra atviri tokiai galimybei.

Tačiau ketvirtadienį V. Zelenskis apkaltino Rusiją, kad ji „bando išvengti būtinybės susitikti“, ir pareiškė, kad ji nenori užbaigti karo.

Tuo tarpu Rusija pareiškė, kad Ukraina neatrodo suinteresuota ilgalaike taika, ir apkaltino Kyjivą siekiant saugumo garantijų, visiškai nesuderinamų su Maskvos reikalavimais.

D. Trumpas jau ne kartą yra skelbęs dviejų savaičių terminus pasitarti dėl Ukrainos ir kitų klausimų.

Gegužės pabaigoje jis pareiškė, kad per šį laikotarpį įvertins, ar V. Putinas rimtai nusiteikęs pasiekti taikos susitarimą, ir pažadėjo reaguoti „kitaip“, jei ne.

