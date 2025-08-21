Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

16-metės čempionatą pradėjo sutriuškindamos ukrainietes

2025-08-21 22:32 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-21 22:32

Europos 16-mečių čempionato B diviziono kovas užtikrintai pradėjo Lietuvos rinktinė (1/0).

Europos 16-mečių čempionato B diviziono kovas užtikrintai pradėjo Lietuvos rinktinė (1/0).

0

Edvino Justos auklėtinės Turkijoje startavo nugalėdamos bendraamžes iš Ukrainos (0/2)– 77:50 (15:18, 22:13, 12:11, 28:8).

Trys kėliniai žadėjo intriguojančią mačo pabaigą, bet lemiamą ketvirtį lietuvės pradėjo galingai ir finišavo susikraudamos triuškinančią persvarą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Mačo pradžioje pražangų pristabdyta Gabija Galvanauskaitė galiausiai vis tiek surinko dvigubą dublį. Rinktinės lyderė per 23 minutes pelnė 15 taškų (6/9 dvitaškių, 0/2 tritaškių, 3/6 baudų metimų), atkovojo 10, perėmė 2 ir prarado 5 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą, blokavo metimą, 4 kartus pažeidė taisykles ir surinko 16 naudingumo balų.

Lietuvės prastai metė tritaškius (5/19, 26 procentai), tačiau varžovės ties perimetru stigo dar labiau (4/18, 22 procentai) ir prarado net 31 kamuolį.

D grupėje taip pat varžosi Bulgarija (2/0), Graikija (1/1) ir Šiaurės Makedonija (0/1). Į ketvirtfinalį žengs dvi geriausios grupės komandos.

Antrąjį mačą lietuvės sužais penktadienį, 20.30 val. prieš graikes.

Lietuva: Viltė Peleckytė (4 atk. kam., 4 rez. perd.) ir Gabija Galvanauskaitė (10 atk. kam.) po 15, Eva Kavaliauskaitė (5 per. kam.), Urtė Gurevičiūtė (5 atk. kam., 3/9 dvitaškių, 3 per. kam.) ir Kotryna Grunkytė (3/9 metimų, 5 rez. perd., 3 per. kam., 5 klaidos) po 11, Evelina Lygutaitė 5 (5 atk. kam.), Aušrinė Gaubytė, Barbora Prišmontaitė (1/6 metimų), Karina Strakšytė ir Monika Dokšaitė (6 atk. kam.) po 2, Marija Šiškinaitė 1, Eimantė Stepanavičiūtė nepasižymėjo.

Ukraina: Mariia-Luiza Dzihora 15 (11 atk. kam., 10 klaidų), Maria Gulyamova 11 (5 atk. kam.), Viktoriia Maksymčuk 8 (2/8 tritaškių, 1/6 dvitaškių).

 

