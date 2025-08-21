16-metės čempionatą pradėjo sutriuškindamos ukrainietes

Edvino Justos auklėtinės Turkijoje startavo nugalėdamos bendraamžes iš Ukrainos (0/2)– 77:50 (15:18, 22:13, 12:11, 28:8).
Trys kėliniai žadėjo intriguojančią mačo pabaigą, bet lemiamą ketvirtį lietuvės pradėjo galingai ir finišavo susikraudamos triuškinančią persvarą.
Mačo pradžioje pražangų pristabdyta Gabija Galvanauskaitė galiausiai vis tiek surinko dvigubą dublį. Rinktinės lyderė per 23 minutes pelnė 15 taškų (6/9 dvitaškių, 0/2 tritaškių, 3/6 baudų metimų), atkovojo 10, perėmė 2 ir prarado 5 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą, blokavo metimą, 4 kartus pažeidė taisykles ir surinko 16 naudingumo balų.
Lietuvės prastai metė tritaškius (5/19, 26 procentai), tačiau varžovės ties perimetru stigo dar labiau (4/18, 22 procentai) ir prarado net 31 kamuolį.
D grupėje taip pat varžosi Bulgarija (2/0), Graikija (1/1) ir Šiaurės Makedonija (0/1). Į ketvirtfinalį žengs dvi geriausios grupės komandos.
Antrąjį mačą lietuvės sužais penktadienį, 20.30 val. prieš graikes.
Lietuva: Viltė Peleckytė (4 atk. kam., 4 rez. perd.) ir Gabija Galvanauskaitė (10 atk. kam.) po 15, Eva Kavaliauskaitė (5 per. kam.), Urtė Gurevičiūtė (5 atk. kam., 3/9 dvitaškių, 3 per. kam.) ir Kotryna Grunkytė (3/9 metimų, 5 rez. perd., 3 per. kam., 5 klaidos) po 11, Evelina Lygutaitė 5 (5 atk. kam.), Aušrinė Gaubytė, Barbora Prišmontaitė (1/6 metimų), Karina Strakšytė ir Monika Dokšaitė (6 atk. kam.) po 2, Marija Šiškinaitė 1, Eimantė Stepanavičiūtė nepasižymėjo.
Ukraina: Mariia-Luiza Dzihora 15 (11 atk. kam., 10 klaidų), Maria Gulyamova 11 (5 atk. kam.), Viktoriia Maksymčuk 8 (2/8 tritaškių, 1/6 dvitaškių).
