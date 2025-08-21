Lietuvos U16 merginų rinktinė sutriuškino Ukrainos komandą Europos čempionato starte

Rungtynes sėkmingiau pradėjo Ukrainos merginos, kurios sužaidus 8 min. pirmavo 16:9, o po pirmojo kėlinio – 18:15.
Antrajame kėlinyje lietuvės toliau mažino varžovių persvarą ir sužaidus 16 min. jau pačios išsiveržė į priekį – 30:28.
Po dviejų kėlinių Lietuvos rinktinė pirmavo 37:31.
Trečiajame kėlinyje lietuvės įgijo rekordinį 14 taškų pranašumą (47:33), tačiau ukrainietės kiek sušvelnino skirtumą ir po trijų kėlinių mūsiškės buvo priekyje 49:42.
Nugalėtojų klausimą išsprendė ketvirtasis kėlinys, kuriame lietuvės prieš varžoves tiesiog dominavo. Sužaidus 35 min. E. Justos auklėtinės jau pirmavo 67:47, todėl likęs laikas tapo formalumu.
E. Justos auklėtinės pasirodymą Europos čempionate pratęs penktadienį, kai nuo 20:30 val. Lietuvos laiku stos į kovą su Graikijos krepšininkėmis.
Visas čempionato rungtynes tiesiogiai transliuos FIBA „YouTube“ kanalas.
D grupėje taip pat grumiasi Šiaurės Makedonijos ir Bulgarijos komandos, o į ketvirtfinalį pateks tik 2 geriausios grupės komandos.
Į elitinį A divizioną pateks trys geriausios čempionato rinktinės.
Lietuvos U16 merginų rinktinė: Gabija Galvanauskaitė 15 (10 atk. kam.), Viltė Peleckytė 15 (2/4 trit., 4 atk. kam., 4 rez. perd., 2 per. kam.), Kotryna Grunkytė 11 (2/4 trit., 5 rez. perd., 3 rez. perd., Urtė Gurevičiūtė 11 (5 atk. kam., 3 per. kam.), Eva Kavaliauskaitė 11 (5 per. kam.), Evelina Lygutaitė 5, Monika Dokšaitė 2, Karina Straksytė 2, Barbora Prišmontaitė 2, Aušrinė Gaubytė 2, Marija Šiškinaitė 1, Eimantė Stapanavičiūtė 0.
Ukrainos U16 merginų rinktinė: Mariia-Luiza Dzihora 15, Maria Gulyamova 11, Viktoriia Maksymčuk 8.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!