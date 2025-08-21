Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas

Lietuvos U16 merginų rinktinė sutriuškino Ukrainos komandą Europos čempionato starte

2025-08-21 22:31
2025-08-21 22:31

Edvino Justos treniruojamos U16 Lietuvos rinktinės merginos Europos čempionatą pradėjo pergale. Pirmosiose D grupės rungtynėse mūsiškės Stambule vykstančiame Senojo žemyno B divizione 77:50 (15:18, 22:13, 12:11, 28:8) nugalėjo Ukrainos krepšininkes.

Lietuvos U16 merginų rinktinė | FIBA nuotr.

Edvino Justos treniruojamos U16 Lietuvos rinktinės merginos Europos čempionatą pradėjo pergale. Pirmosiose D grupės rungtynėse mūsiškės Stambule vykstančiame Senojo žemyno B divizione 77:50 (15:18, 22:13, 12:11, 28:8) nugalėjo Ukrainos krepšininkes.

0

Rungtynes sėkmingiau pradėjo Ukrainos merginos, kurios sužaidus 8 min. pirmavo 16:9, o po pirmojo kėlinio – 18:15.

Antrajame kėlinyje lietuvės toliau mažino varžovių persvarą ir sužaidus 16 min. jau pačios išsiveržė į priekį – 30:28.

Po dviejų kėlinių Lietuvos rinktinė pirmavo 37:31.

Trečiajame kėlinyje lietuvės įgijo rekordinį 14 taškų pranašumą (47:33), tačiau ukrainietės kiek sušvelnino skirtumą ir po trijų kėlinių mūsiškės buvo priekyje 49:42.

Nugalėtojų klausimą išsprendė ketvirtasis kėlinys, kuriame lietuvės prieš varžoves tiesiog dominavo. Sužaidus 35 min. E. Justos auklėtinės jau pirmavo 67:47, todėl likęs laikas tapo formalumu.

E. Justos auklėtinės pasirodymą Europos čempionate pratęs penktadienį, kai nuo 20:30 val. Lietuvos laiku stos į kovą su Graikijos krepšininkėmis.

Visas čempionato rungtynes tiesiogiai transliuos FIBA „YouTube“ kanalas.

D grupėje taip pat grumiasi Šiaurės Makedonijos ir Bulgarijos komandos, o į ketvirtfinalį pateks tik 2 geriausios grupės komandos.

Į elitinį A divizioną pateks trys geriausios čempionato rinktinės.

Lietuvos U16 merginų rinktinė: Gabija Galvanauskaitė 15 (10 atk. kam.), Viltė Peleckytė 15 (2/4 trit., 4 atk. kam., 4 rez. perd., 2 per. kam.), Kotryna Grunkytė 11 (2/4 trit., 5 rez. perd., 3 rez. perd., Urtė Gurevičiūtė 11 (5 atk. kam., 3 per. kam.), Eva Kavaliauskaitė 11 (5 per. kam.), Evelina Lygutaitė 5, Monika Dokšaitė 2, Karina Straksytė 2, Barbora Prišmontaitė 2, Aušrinė Gaubytė 2, Marija Šiškinaitė 1, Eimantė Stapanavičiūtė 0.

Ukrainos U16 merginų rinktinė: Mariia-Luiza Dzihora 15, Maria Gulyamova 11, Viktoriia Maksymčuk 8.

