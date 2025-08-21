Latvijos krepšininkai kontrolinėse rungtynėse užtikrintai nugalėjo Italijos rinktinę

Šie kontroliniame mače Atėnuose 83:68 (25:16, 17:17, 24:16, 17:19) įveikė Italijos rinktinę.
Nugalėtojams po 13 taškų surinko Rolandas Šmitas ir Arturas Kuručas (4/5 trit.), po 12 pridėjo Kristapas Porzingis (8 atk. kam., 6 rez. perd.) bei Davis Bertanis (3/5 trit.).
Italų gretose išsiskyrė Matteo Spagnolo su 17 taškų (5/11 dvit., 7/8 baud.), 14 pelnė Momo Dioufas, 9 surinko Simone Fontecchio (3/15 met.).
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!