Kalendorius
Rugpjūčio 21 d., ketvirtadienis
Vilnius +17°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

Latvijos krepšininkai kontrolinėse rungtynėse užtikrintai nugalėjo Italijos rinktinę

2025-08-21 22:01 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-21 22:01

Užtikrintą pergalę artėjant Europos čempionatui pasiekė Latvijos krepšininkai.

Kristapas Porzingis | Organizatorių nuotr.

Užtikrintą pergalę artėjant Europos čempionatui pasiekė Latvijos krepšininkai.

REKLAMA
0

Šie kontroliniame mače Atėnuose 83:68 (25:16, 17:17, 24:16, 17:19) įveikė Italijos rinktinę.

Nugalėtojams po 13 taškų surinko Rolandas Šmitas ir Arturas Kuručas (4/5 trit.), po 12 pridėjo Kristapas Porzingis (8 atk. kam., 6 rez. perd.) bei Davis Bertanis (3/5 trit.).

Italų gretose išsiskyrė Matteo Spagnolo su 17 taškų (5/11 dvit., 7/8 baud.), 14 pelnė Momo Dioufas, 9 surinko Simone Fontecchio (3/15 met.).

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų