Latviai atsitiesė užtikrinta pergale prieš italus

Antrajame susitikime Luca Banchi auklėtiniai 83:68 (25:16, 17:17, 24:16, 17:19) nugalėjo Italiją.
Latviai startavo spurtu 14:2, o savo persvarą dar labiau sutvirtino iškart po ilgosios pertraukos ir dėl pergalės ramūs buvo jau po trijų kėlinių.
13 taškų nugalėtojams surinko buvęs žalgirietis Rolandas Šmitas ir Arturas Kurucas (4/5 tritaškių, 4 atk. kam., 4 rez. perd.), po 12 – Kristapas Porzingis (2/5 tritaškių, 8 atk. kam., 6 rez. perd.) ir Davis Bertanis (3/5 tritaškių).
Italijos rinktinei 17 taškų pelnė Matteo Spagnolo (5/11 dvitaškių), 14 – Mouhametas Dioufas (4/5 dvitaškių), 9 2 Simone Fontecchio (2/10 dvitaškių, 1/5 tritaškių), 6 taškus sumetęs Saliou Niangas atkovojo 10 kamuolių.
Komandoms itin skirtingai sekėsi ties perimetru. Latviai sumetė 48 procentus tritaškių (15/31), italai pataikė tik 2 iš 17 tolimų metimų (12 procentų tikslumas).
Latviai pasirengimą baigė per penkis mačus laimėję dukart, su graikais dar sužaisiantys italai suklupo pirmą kartą po keturių pergalių paeiliui.
Italija Europos čempionatą pradės C grupės mūšiais su Kipru, Sakartvelu, Ispanija, Graikija bei Bosnija ir Hercegovina. A grupėje šeimininkausiantys latviai į svečius priims Portugaliją, Estiją, Turkiją, Serbiją ir Čekiją.
