Kalendorius
Rugpjūčio 21 d., ketvirtadienis
Vilnius +17°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Latviai atsitiesė užtikrinta pergale prieš italus

2025-08-21 21:58 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-21 21:58

Akropolio turnyrą latviai pradėjo 86:104 nusileisdami Graikijai, bet tuščiomis iš Atėnų neišvyks.

A.Kurucas buvo tarp ryškiausių latvių

Akropolio turnyrą latviai pradėjo 86:104 nusileisdami Graikijai, bet tuščiomis iš Atėnų neišvyks.

REKLAMA
0

Antrajame susitikime Luca Banchi auklėtiniai 83:68 (25:16, 17:17, 24:16, 17:19) nugalėjo Italiją.

Latviai startavo spurtu 14:2, o savo persvarą dar labiau sutvirtino iškart po ilgosios pertraukos ir dėl pergalės ramūs buvo jau po trijų kėlinių.

13 taškų nugalėtojams surinko buvęs žalgirietis Rolandas Šmitas ir Arturas Kurucas (4/5 tritaškių, 4 atk. kam., 4 rez. perd.), po 12 – Kristapas Porzingis (2/5 tritaškių, 8 atk. kam., 6 rez. perd.) ir Davis Bertanis (3/5 tritaškių).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Italijos rinktinei 17 taškų pelnė Matteo Spagnolo (5/11 dvitaškių), 14 – Mouhametas Dioufas (4/5 dvitaškių), 9 2 Simone Fontecchio (2/10 dvitaškių, 1/5 tritaškių), 6 taškus sumetęs Saliou Niangas atkovojo 10 kamuolių.

REKLAMA
REKLAMA

Komandoms itin skirtingai sekėsi ties perimetru. Latviai sumetė 48 procentus tritaškių (15/31), italai pataikė tik 2 iš 17 tolimų metimų (12 procentų tikslumas).

REKLAMA

Latviai pasirengimą baigė per penkis mačus laimėję dukart, su graikais dar sužaisiantys italai suklupo pirmą kartą po keturių pergalių paeiliui.

Italija Europos čempionatą pradės C grupės mūšiais su Kipru, Sakartvelu, Ispanija, Graikija bei Bosnija ir Hercegovina. A grupėje šeimininkausiantys latviai į svečius priims Portugaliją, Estiją, Turkiją, Serbiją ir Čekiją.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų