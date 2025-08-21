Tysonas Fury atskleidė, su kuo niekada nesutiktų kautis: Yra dalykų, kurių už pinigus nenupirksi“

„Jie abu man yra tarsi broliai. Jie šaunūs vyrukai, kurie ateityje taps sunkiasvorių bokso pasaulio čempionais. Linkiu jiems visko geriausio. Niekada nesutiksiu kautis su jais, nedaryčiau to už jokius pinigus. Pasaulyje yra dalykų, kurių už pinigus nenupirksi“, – sakė T. Fury.
Vėliau kitame interviu britas, susitikęs su A. Kabayeliu, ankstesnes savo kalbas tik patvirtino.
„Velniop tai. Po velnių, nesikausiu su juo. Agitas tuoj užvaldys sunkiasvorių boksą. Tam jau ateina laikas“, – teigė T. Fury.
A. Kabayelis (26-0) yra laikinasis WBC sunkiasvorių bokso pasaulio čempionas, kuris vis dar laukia progos susikauti su pagrindinį WBC diržą turinčiu Oleksandru Usyku. J. Parkeris (36-3) yra laikinasis pasaulio čempionas WBO organizacijoje, kur pagrindinis diržas irgi priklauso O. Usykui.
Šiuo metu spėliojama, kas galėtų tapti T. Fury varžovu, mat netyla kalbos apie tai, jog britas atnaujins karjerą bokse. T. Fury neseniai pareiškė, kad ruošiasi pranešti svarbiausią metų naujieną. Visgi, nėra jokių garantijų, kad ta žinia bus susijusi su boksu.
Tyson Fury is set to make the biggest announcement of the year! 🤔 pic.twitter.com/IdSkBFr4K3— Boxing Kingdom (@BoxingKingdom14) August 19, 2025
