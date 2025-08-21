Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Boksas

Tysonas Fury atskleidė, su kuo niekada nesutiktų kautis: Yra dalykų, kurių už pinigus nenupirksi“

2025-08-21 22:20 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-21 22:20

Buvęs sunkiasvorių bokso pasaulio čempionas britas Tysonas Fury pareiškė, kad nė už ką nesutiktų kautis su Agitu Kabayeliu ir Josephu Parkeriu.

Agitas Kabayelis ir Tysonas Fury | „Stop“ kadras

Buvęs sunkiasvorių bokso pasaulio čempionas britas Tysonas Fury pareiškė, kad nė už ką nesutiktų kautis su Agitu Kabayeliu ir Josephu Parkeriu.

REKLAMA
0

„Jie abu man yra tarsi broliai. Jie šaunūs vyrukai, kurie ateityje taps sunkiasvorių bokso pasaulio čempionais. Linkiu jiems visko geriausio. Niekada nesutiksiu kautis su jais, nedaryčiau to už jokius pinigus. Pasaulyje yra dalykų, kurių už pinigus nenupirksi“, – sakė T. Fury.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vėliau kitame interviu britas, susitikęs su A. Kabayeliu, ankstesnes savo kalbas tik patvirtino.

„Velniop tai. Po velnių, nesikausiu su juo. Agitas tuoj užvaldys sunkiasvorių boksą. Tam jau ateina laikas“, – teigė T. Fury.

REKLAMA
REKLAMA

A. Kabayelis (26-0) yra laikinasis WBC sunkiasvorių bokso pasaulio čempionas, kuris vis dar laukia progos susikauti su pagrindinį WBC diržą turinčiu Oleksandru Usyku. J. Parkeris (36-3) yra laikinasis pasaulio čempionas WBO organizacijoje, kur pagrindinis diržas irgi priklauso O. Usykui.

REKLAMA

Šiuo metu spėliojama, kas galėtų tapti T. Fury varžovu, mat netyla kalbos apie tai, jog britas atnaujins karjerą bokse. T. Fury neseniai pareiškė, kad ruošiasi pranešti svarbiausią metų naujieną. Visgi, nėra jokių garantijų, kad ta žinia bus susijusi su boksu.

