Fury prognozuoja: jaunoji bokso žvaigždė „perlauš“ Usyką

M. Itaumos pasirodymas taip sužavėjo buvusį čempioną Tysoną Fury, kad šis pareiškė, jog jaunasis britas „sudaužys“ visas senosios kartos žvaigždes.
„Iš manęs išgirsite tai pirmą kartą. Mano nuomone, Itauma sudaužys visus senosios kartos boksininkus – Usyką, Joshua, Millerį. Tai garsūs vardai iš praeities, bet jų laikas jau praėjo. Usyko irgi“, – rėžė T. Fury.
Kitokią nuomonę išsakė Derekas Chisora, pats kadaise 12 raundų mūšyje rimtai pasipriešinęs O. Usykui.
„Usykas nugalės mažąjį Itaumą. Oleksandras jį ringe tiesiog nužudys“, – teigė D. Chisora.
Pats M. Itauma po pergalės prieš D. Whyte‘ą teigė nemanantis, kad jau nusipelnė kovos su O. Usyku ir kad prieš jį tokios progos turėtų sulaukti Josephas Parkeris arba Agitas Kabayelis.
Tuo tarpu O. Usykas mano, kad M. Itauma jau pasiruošęs rimčiausiems iššūkiams: „Mosesas yra puikus vyrukas, kuris turėjo puikią kovą. Manau, kad Itauma yra sunkiasvorių bokso ateitis. Man jis patinka. Aš net neabejoju, kad jis jau pasiruošęs kautis prieš mane“.
